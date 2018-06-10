立委提案修法 網路散播假新聞 拘留三天

2018-06-10

〔記者曾韋禎／台北報導〕假新聞流竄於網路，學界、行政院均為此成立澄清專區。民進黨立委邱志偉提案修正「社會秩序維護法」，若於網路散播、傳遞未經查證的假新聞、假消息，足以影響公共安寧秩序者，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

現行社維法明定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。邱志偉則提案，將開罰的條件訂為「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或謠言」。

邱志偉指出，隨著科技日新月異，網路謠言散布的速度和影響層面廣大，透過網路傳遞的假新聞、假消息危害程度更是不容小覷。

提案引發外界嚴厲抨擊是打壓新聞自由，邱志偉反問，難道在網路散播假新聞、假訊息，不算散布謠言嗎？他只是將違法樣態定義得更清楚，自嘲自己也成為假新聞受害者。行政院發言人徐國勇回應，尊重立委提案。

近年假新聞氾濫，卻是無奇不有。像是反年改社群曾於二○一六年八、九月間流傳一則來自中國論壇的奇文，指稱蔡英文擁有日本國籍，日本名字為「恰佳英子」。而在布吉納法索上月底與台灣斷交隔天，有ＩＰ來自中國的網友在批踢踢八卦板宣稱，台灣友邦宏都拉斯的外交部長正密訪中國北京；宏國駐台大使謝拉當天立即澄清，外長人在國內。此外，國民黨文青工作會及南投縣黨部引用二○○七年的公視畫面，指稱香蕉產銷失調到讓旗山農民直接傾倒整車青蕉，讓農委會副主委陳吉仲出面駁斥謠言。

有鑑於假新聞氾濫，台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會成立「台灣事實查核中心」，預計七月運作。行政院設立的「即時新聞澄清」專區，則已於五月十日上線，彙整今年元旦至今，已有三三八筆澄清訊息，平均每日要澄清兩筆以上的假新聞。