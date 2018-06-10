粗坑大峭壁刻佛像 投縣規劃惹議

2018-06-10

想學泰國七珍佛山拚觀光 文史工作者憂自然景觀浩劫 疾呼停止計畫

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉粗坑大峭壁是特殊的自然地景，縣府擬仿照泰國七珍佛山，在岩壁上雕刻或吊掛佛像雕刻，帶動地方觀光。文史工作者簡史朗等人認為，這將是自然景觀的大浩劫，紛疾呼停止該計畫。縣府觀光處回應，雕或掛佛像只是顧問公司提出的構想之一，但縣府徵詢地質專家意見後，傾向先清除上方尚未崩塌部分。

70度傾斜 像利斧劈開

位於中寮鄉的粗坑大峭壁，又名大崩壁或千丈岩，長約八十公尺、高約一百多公尺，呈約七十度傾斜，有如被利斧劈開，氣勢磅礴。地方民代兩年多前就建議縣府進行規劃以帶來觀光人潮。

南投縣政府觀光處委託顧問公司評估規劃，顧問公司提出幾項建議，其中有一項是仿照泰國七珍佛山，在岩壁上以平雕技法雕刻佛像，或吊掛大型佛像、動物雕刻等裝置藝術，預估經費三千五百萬元。

地質敏感 屬崩塌崖地

長期關懷南投縣史蹟文化的地方文史工作者簡史朗指出，大峭壁位於地質敏感區，本身就是一個大型的崩塌崖地，能否承受在上面雕刻或吊掛值得考慮，況且台灣並非以佛教立國，佛像與中寮鄉完全沒有歷史、文化、族群的連結，南投縣府要摒棄自然美景，崇尚人為設施，實在讓人無法理解。

中寮鄉漳平溪文化藝術協會執行長王坤愉也說，曾有地質界專家學者踏勘後，認為粗坑大峭壁是「粗坑層」，屬古老的第三紀地層，推測至少有兩千餘萬年至三千萬年歷史。如此特殊的地質與地景，雕刻或吊掛雕刻品，都是破壞之舉。

觀光處︰先清上方崩塌部分

南投縣觀光處長王源鍾回應，粗坑大峭壁確實是不穩定的崩塌崖地，多位地質專家現勘後提醒上方會再繼續崩塌，因此將先清除大峭壁上方的崩塌部分，增加其安全性。至於開發計畫，不一定要採雕刻或吊掛佛像，簡史朗等人建議將大峭壁與中寮鄉的棋盤石、國姓鄉的九份二山等，連成一特殊地質公園，也是很好的參考方向之一。