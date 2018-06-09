《謠言終結站》吃飯五分飽「加速排毒」？ 醫：營養不良反傷身

2018-06-09

記者蔡淑媛／台中報導

近來LINE群組流傳「吃飯量愈多愈耗氧，會造成細胞缺氧、血壓高，因此吃飯要五分飽，飢餓會讓排毒旺盛，免疫功能快速增加」，但醫師直指這是胡說八道，澄清吃飯不會血壓高，長期飢餓只會營養不良，損傷心、肝、腎等器官。

中國醫藥大學附設醫院家醫科主任林文元指出，吃飯不可能使身體缺氧，也不會吃愈多而使細胞缺氧，吃飯是產生熱能，並轉化為能量，讓身體能正常運作，而且正常吃飯的情形下，也不會血壓升高。

林文元說明，血壓突然升高是劇烈運動、情緒激動及天氣寒冷等情況下出現，而長期飲食過油、過鹹，造成心血管阻塞，則會持續高血壓。

長期飢餓 恐傷心肝腎

林文元強調，吃飯只吃五分飽是錯誤觀念，吃飯要吃到七、八分飽，否則不但容易肚子餓，且長期吃不飽，會營養不良，甚至營養不足。當人體在飢餓時，肝臟的肝醣會被分解，產生能量，以供身體使用，接下來是肌肉的蛋白質被分解，最後是脂肪，但長期下來，心臟的肌肉也會減少，可能引發心律不整，進而影響其他器官健康，美國在1970年代流行「極低熱量減重法」，結果死亡人數也增加。

他也駁斥「飢餓會加速排毒的說法」，當飢餓時，血糖會降低，刺激飢餓中樞，產生飢餓的感覺，但肝、腎不會排毒旺盛，更不可能增強免疫功能。

林文元提醒，只要飲食均衡、正常睡覺、適當運動、心情保持愉快，肝腎就會正常代謝，身體免疫功能也會好，建議一般女性、男性一天攝取熱量分別約1500、1800大卡，即使減重也不要低於1200及1500大卡。