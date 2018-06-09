日睡4小時！顧植物人母3度脫險 護理師獲全國孝行獎

2018-06-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「只要媽媽的心還跳動，我就不會放棄，雖然照顧很累，我要活得比媽媽久，才能一直守護媽媽」。高市陸俐君白天照顧植物人媽媽，半夜還到醫院上班賺錢，2年多來媽媽3度脫險，病情已逐漸好轉，母愛女也努力求生，母女用愛相互扶持令人感動，陸俐君榮獲今年全國孝行獎。

30歲陸俐君是醫學中心護理師，其母2年多前車禍，昏迷2週醒來後，3度呼吸困難，經手術撿回一命，卻因缺氧性腦病變成為植物人，她半年花百萬元救母，也多次簽下病危通知書，更目睹CPR急救媽媽，嚇到全身發抖，形成心理創傷，連在醫院看到病人急救，也會浮現搶救媽媽那一幕。

「媽不起來 我就不嫁」

她白天照顧媽媽，醫院改上大夜班，經常睡不到5小時，造成免疫力不佳，生病仍硬撐下去，堅持2年多來，媽媽病情有明顯進步，不但能張眼注視她，也會出現微笑表情，她一度告訴媽媽，「妳不起來，我就不嫁」，媽媽張大眼睛驚訝看著她，母女相視雖無法用言語溝通，但她每天用愛擁抱媽媽，告訴媽媽「我愛你」。

最令她感動的是，她告訴媽媽要加油，她很需要媽媽，不能丟下她離去，她看見媽媽眼眶濕潤，挺過3次病危急救，努力為家人活著，她甚至告訴媽媽，「要自己呼吸，不要靠呼吸器」，媽媽2週學會自主呼吸，凸顯媽媽求生意志堅定，一心想呵護家人的愛。

近來發生不少長照悲歌，陸俐君也曾想要放棄，但看到媽媽3度搏命，放心不下家人、努力活著，激勵她再接再厲，只要堅持，媽媽終有一天會醒。