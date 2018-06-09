一次用塑膠吸管 明年7月起四大場所禁用

2018-06-09

公部門、學校、百貨公司、連鎖速食店

〔記者劉力仁／台北報導〕海洋塑膠污染越來越嚴重，環保署預告明年7月1日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，約8000家業者，不得提供一次用塑膠吸管給內食餐飲之消費者使用。

環保署昨公告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，解釋前述規定，民眾如有意見，可於公告後60天內提供修正建議。明年正式實施後，違反業者將依廢清法第51條，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，並可按日連續處罰。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，參酌美、英經驗，2020年將擴大至其他提供餐飲業者，至遲於2025年前，研析外帶使用一次用塑膠吸管的管制措施，希望業者及早因應，民眾也自備可重複清洗的吸管，減少資源浪費。

賴瑩瑩說，公部門及公私立學校，主要指員工或校園餐廳、福利社，未來不得提供一次性塑膠吸管；此外，市售利樂包會附吸管，環署將蒐集國外經驗與各界意見，評估是否納下階段管制。

其實今年2月份，環保署提出此構想後，已有餐飲業者改用可重複使用的不鏽鋼吸管，也有民眾開始隨身攜帶不鏽鋼吸管。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，環保署草案中其實有但書，指可分解材質製作的吸管不在禁止之列，恐出現管理漏洞，建議禁用任何材質一次性吸管，內用飲料直接以口就杯，不需吸管。