進建北估要34.6分 各校錄取分數下修

2018-06-09

各科A++人數較去年減少2成

〔記者蔡亞樺、蘇孟娟、黃旭磊／綜合報導〕國中會考昨寄發成績單，北市私立景文高中國中部主任卓意翔分析，要進入建中、北一女，連同作文總積分要達卅四．六分以上，北市前五志願則要卅分以上；今年全國五Ａ人數約較去年少一成七，各科達A++人數平均也比去年少兩成，錄取分數會比去年下修。

北市前五志願 要30分以上

基北區高中職學校提供八萬個名額，卓意翔指出，因少子化，雖然公立學校有減少招生名額，少子化速度仍大於減招速度，北市公立高中約十八分就可上。

卓意翔預估，國中會考總積分卅四．六分，建中、北一女應該可以穩穩上，師大附中則要卅三．六分左右，中山女高、成功高中約卅一．六分，松山、大同、政大附中則約卅分；整體來說，總積分卅分以上，前五志願應該是穩上。

北市公立高職門檻約13分

公立高職錄取門檻約十三分，冷門科系約十二分，表現不錯的大安高工錄取門檻約廿分，熱門科例如電子科則要廿五分。不過，基北區考生人數比去年減少三千多人，衝擊較大的是私校與偏遠學校，可能偏遠的公立學校會招不滿。

台中一中教務主任廖財固指出，今年國文閱讀重題意理解力及文言文比例變高、自然科圖表判讀題型增加，需統整跨科觀念作答，有不少人反映難度變難，預估中一中、中女中最低錄取分數將下修。

雄女校長黃秀霞表示，現在估還不準，若依照本屆會考狀況，落點及分數應該會下降。高雄中學校長謝文斌說，將進行瞭解並評估。