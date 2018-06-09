台鐵公司化評估 交長籲支持票價合理調整

2018-06-09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵公司化條件逐漸成熟，交通部長賀陳旦昨日在鐵路節慶祝大會表示，年金制度逐步調整、人力員額補足、車種單一化及以中短程為經營重點等條件，都比以前成熟，目標今年下半年將公司化後長期營業計畫處理完成，不過公司化後台鐵經營成本墊高，應有合理的票價調整，希望各界支持。

下半年敲定台鐵公司化營業計畫

過去台鐵員工認為公營事業退休保障比較完整，抗拒公司化。賀陳旦表示，政府推動年金做可攜式調整，大家心裡比較踏實。台中高架化、高雄地下化逐步完工啟用，代表台鐵今後經營方向以都會區中、短程為主，未來公司化後，台鐵能慢慢擺脫政策性任務干擾，讓經營越來越單純。

賀陳旦說，今年下半年會先將員工顧慮狀況、公司未來經營方向、營業計畫先準備起來。賀陳旦也說，公司化過程中，為了讓經營環境更合理，希望合理調整票價，鼓勵同仁願意追求品質。

鐵道朝向公司化發展已是全球趨勢，台鐵局長鹿潔身表示，三十多年前日本就開始朝公司化發展，近年歐洲越來越多國家的鐵道單位也公司化，希望大家用正面角度看待。

為了解因起薪不同、待遇較其他公務單位差，民眾報考意願低等問題，台鐵也委託顧問公司研究，檢討現在台鐵待遇遭遇問題，並針對鐵路事業擬定專業待遇。

台鐵企業工會理事長張文正表示，工會對公司化基本立場是反對但不迴避，要採哪種態度跟交通部談，待開代表大會後確認。即便要談，也要先看交通部端出什麼牛肉，若比照中油、中華電信，每個月增加兩萬元專業加給，那他半夜睡覺都會爬起來；若交通部罔顧台鐵員工意見硬推公司化，最終手段就是罷工。