首波梅雨下週三報到 水庫解渴有望

2018-06-09

雙颱外圍環流接力影響 今明全台有雨

〔記者楊綿傑、楊金城／綜合報導〕苦等多時，梅雨要來了！今、明兩天受熱低壓影響，全台都有降雨機會，下週三到週五則有首波滯留鋒面接棒，水庫解渴有望！

中央氣象局指出，今天仍是午後有雷陣雨的天氣，明天起受到熱低壓、滯留鋒面影響，南部幾乎整週都有降雨機會，中部以北大概只有週二天氣相對穩定，其他時間降雨機會高，提醒民眾出門時要準備雨具。

氣象局預報員陳建安說，今天天氣型態與昨天類似，各地多是穩定天氣，午後容易有雷陣雨，明天受到艾維尼、馬力斯兩個颱風影響，天氣將有所轉變。

昨天清晨形成的第五號颱風馬力斯，目前在菲律賓東方海面，未來會往北轉東北，趨向日本南方海面前進，雖不會對台灣有直接影響，但會使南海的西南風增強，對第四號颱風艾維尼帶來連鎖效應。

已三度登陸中國廣東的颱風艾維尼，結構將受到陸地破壞，大約一至兩天內就會減弱成熱帶性低氣壓，隨馬力斯帶起的西南風可能移向台灣附近，預估明天及後天是最接近台灣的時候，全台各地都可能出現一陣一陣降雨，甚至不排除局部大雨可能。

陳建安說，今、明兩天降雨機率高，僅週二中部以北有機會見到陽光，不過南部水氣還是偏多，有短暫陣雨及雷雨發生的機會，接著週三到週五，今年首波滯留鋒面接棒，也就是俗稱的「梅雨」終於要來了，可望為南部水庫解渴。

憂颱風 台南搶割稻穀、排隊賣穀

不過擔心受雙颱影響，加上農民憂心一期稻價持續下跌，台南白河、後壁、東山等地農民昨天搶割、青割稻穀大爆發，載穀車到民營糧商集運站大排長龍賣穀。

台南後壁區農會供銷部主任林明豐說，農民擔心颱風要來，導致大家搶割、青割，沒人要繳售給公糧，農會六天來公糧只收到廿公噸，但前天自營糧以九百五十、九百四十元的價格收了九百公噸，農會稻穀冷藏桶裝不下，烘乾稻穀來不及，因此昨只收公糧、不收自營糧。