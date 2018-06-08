椎間盤突出怕開刀 內視鏡手術有解

2018-06-08

圖．文／鍾玉軒

李先生是一位往返北高兩地的卡車司機，這是他第3次來看門診了，之前都是下背痠痛，吃些止痛藥就有改善，這次的主訴是腰痛愈來愈厲害，疼痛還延伸到小腿。

李先生說：「上禮拜搬貨時從車斗上跳下來，當下背部痛到連彎都彎不下去。」他接著說：「背痛之外，現在左邊大腿後面到小腿肚後面也會痛，有種熱熱燙燙的感覺。」

門診中，下背痛的病人相當常見，但是會延伸到下肢疼痛的情形就要特別注意了。所以立刻為他安排腰部核磁共振檢查，結果顯示他的椎間盤已經出現退化，也有突出，造成神經的壓迫。

我給他的建議是：「如果保守治療加上復健，症狀仍然沒改善，開刀大概是必然的選擇。」

一聽到開刀，李先生立刻愁容滿面，他說：「除了開刀之外，有沒有其他的選擇？全家都靠我一個人養，我不能不工作啊！」

椎間盤突出造成的神經壓迫就是大家常在電視上看到的「坐骨神經痛」，傳統的手術方式傷口至少4到5公分，對於背部的肌肉破壞比較大，術後休養期較長，而且可能因為背部肌肉的沾黏，造成慢性下背痛的問題。

不過，醫療技術一直在進步，脊椎內視鏡可以把內視鏡直接伸到椎間盤突出來的地方，只處理造成壓迫的骨刺或是椎間盤，保留仍然健康的椎間盤，避免未來更嚴重的退化發生。

此手術傷口不到1公分，配合特殊的器械把內視鏡「推」到病灶的旁邊，對於背部的肌肉破壞也很小，降低術後的疼痛感，手術完當天就可下床，當天回家。

脊椎內視鏡手術是採用局部麻醉的方式，在手術過程中，病人是清醒的，可以跟醫師對話。當壓迫的病灶清除之後，病人可立刻感受疼痛解除了。

但日後仍要多注意椎間盤保健，才能避免疼痛再來報到。

同時也提醒民眾勿過度使用沙發椅、軟床、軟皮的大型座椅，或避免經常久坐開車、彎腰做家事與搬東西等不良姿勢，避免脊椎骨的不當彎曲，以致脊椎間的軟骨脫出。

（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部主治醫師）