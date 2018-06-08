中醫調理體質 熱疲勞不上身

2018-06-08

圖．文／何信諄、姜智釗

35歲的王先生，從事勞動工作，每天都要曬很久的太陽，最近天氣開始轉熱，他常覺得頭暈腦脹，甚至還會頭痛，喝很多的水依舊口乾舌燥，胃口不好，早上起床還是身體重重的提不起勁。

上述的症狀日本漢醫叫作「熱疲勞」，台灣民眾有著「中痧」或是「痧到」的俗稱，中醫則將其隸屬於「傷暑」的範疇。日本漢醫發現，熱疲勞大多發生在長期熬夜、過度飲酒、勞動工作或是體重過胖者，銀髮族和嬰幼童也要特別小心，這些民眾調節溫差的能力比較差，容易在炎熱天氣下出現不適，剛好和中醫認知的「氣虛身熱，得之傷暑」相符合。

關於熱疲勞的治療想法，中醫常著眼於用中藥改善急性的「熱」性不適症狀，而後調理容易傷暑的「虛」性體質。另外，還可針灸頸部或肩膀的風池、風府、肩井、大椎等穴位，改善局部肌肉筋膜的循環和其柔軟度，不但協助疏散熱邪，還能避免傷暑。最後，平常還可考慮挑選金銀花、菊花、荷葉或是烏梅其中之一入茶飲，也能幫忙祛除暑熱。

容易傷暑而熱疲勞的民眾進入空調環境，要先將身上的汗液擦乾，盡量不要長時間曝曬陽光，還要補充大量的溫水。《黃帝內經》建議夏日要「夜臥早起」，除了充足的睡眠之外，有運動習慣的民眾不妨早起以避開豔陽高照，搭配午後的小睡片刻，讓身體適度的休養生息。

中醫的輔助，加上日常的調適，讓暑熱不再傷，不疲勞。（作者為桃園市中壢風澤中醫診所中西醫師）