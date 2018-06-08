培育工匠青年 首間建築實驗高中成立

2018-06-08

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育百花齊放，第一間培育建築實作人才實驗高中成立，汗得建築工事實驗教育機構將在九月開學，招收對建築有興趣的國中畢業生，汗得並與德國業師合作課程，將德文列為必修，學校以北市青年公園太陽房子為基地，經三年在文化工地的訓練，將培育學生為「工匠青年」，有蓋房子的能力。

結合台灣建築改革者的社會實踐與德國工匠青年的養成教育，汗得實驗高中校長是韋仁正，負責人是胡湘玲，計畫主持人是政大教授鄭同僚，韋仁正和胡湘玲是夫妻，他們從清大畢業後留學德國，二○○二年在德國成立汗得學社，希望在能源革命的時代，以能源建築實踐永續的未來，隔年返國後，在台灣各地推動「協力造屋」及「一人一千瓦公民能源自主計畫」等等。

胡湘玲說明，汗得是指手（HAND），在課程設計上，汗得採取場域式學習，學生不會整天待在教室上課，而會在汗得大溪工務所、青年公園太陽房子等處學習，十週為一周期的四學季制度，第一年學習目標是能夠具備建築工事基礎能力、學習方法、協力精神；第二年開始進行建築工事設計與實作訓練、生涯規劃等，第三年進入造屋實踐階段，導入建築工事設計與實作實習，並進行升學就業準備。

除專業建築課程，另規劃文史哲學、科學、環境與社會、社群經濟、體適能的博雅教育及英語和德語的課程。

在完成三年課程後，另有半年的自由選擇，汗得協助與德國相關學校或企業單位連結，幫助學生進入實習。胡湘玲表示，汗得將與德國業師合作課程，並將德文列為必修，畢業時已有德語檢定B1的能力，日後可申請至德國相關單位實習、工作或升學。