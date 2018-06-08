全球10大美食目的地 高雄獲選第2名

2018-06-08

〔記者蕭玗欣、葛祐豪／綜合報導〕品嘗道地美食是旅遊的最大動力，訂房平台網站Booking.com根據全球旅客評論，選出「全球十大道地美食目的地」，其中亞洲就囊括五個城市，其中台灣以新鮮豐富海產聞名的港都高雄市進入全球美食榜第二名；此外，新竹市則以夜市小吃入選小吃控必朝聖城市的名單。

高雄市觀光局長曾姿聞表示，高雄曾被知名旅遊書籍「孤獨星球」（Lonely Planet）評選為二０一八全球十大旅遊城市中第五名，此次獲選「全球十大道地美食目的地」，顯示高雄的山海河港與陽光，是很適合觀光的城市；海鮮業者則表示，高雄的海鮮當新鮮、價位實在，吸引許多饕客大快朵頤。

Booking.com調查發現，超過六成旅客會為了嘗試在地特色料理決定下趟旅程的目的地，超過三成的旅客計畫在今年展開一趟以美食為目的的旅程。Booking.com蒐集全球上億則旅客評論，選出「全球十大道地美食目的地」。

「全球十大道地美食目的地」名單中，亞洲料理最能獲得全球旅客青睞，共有五個亞洲城市受推薦；其中馬來西亞成白咖啡的故鄉「怡保」與「新山」搶占兩席次，台灣海產之都「高雄」及日本味噌豬排的發源地「名古屋」也入榜。

除亞洲城市外，南美國家巴西「若昂佩索阿」、秘魯「利馬」也因特色美食獲旅客盛讚，受推薦成為道地美食目的地；其他獲選城市還包括越南「胡志明市」、波士尼亞與赫塞哥維納「塞拉耶佛」、法國「科瑪」及義大利「卡塔尼亞」。

竹市入選街頭小吃精選城市

Booking.com也針對街頭小吃選出小吃控必朝聖的城市，包括南韓全州市、摩洛哥馬拉喀什、美國紐約、墨西哥墨西哥市，台灣新竹市也獲選；新竹的夜市與小吃結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，成為街頭小吃的精選城市之一。