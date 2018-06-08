颱風假放不放 氣象局將視訊縣市首長助決策

2018-06-08

〔記者李欣芳、蕭玗欣、楊綿傑／綜合報導〕颱風假放不放、怎麼放，經常造成地方政府困擾。中央氣象局決定，今年起在颱風登陸的前一天晚間七時，與地方縣市首長連線舉行視訊會議，提供颱風防災與救災資訊，協助地方政府決定是否放颱風假。

15日起提供預報高溫黃橙紅三燈號

全台今年從五月就提早進入夏季，高溫紀錄不斷刷新，氣象局預計六月十五日起在氣象局官網和APP提供「高溫資訊」服務，當天地面氣溫達攝氏卅六度以上「黃燈」、氣溫連續三天都達卅六度以上或當天氣溫達卅八度以上「橙燈」、氣溫連續三天都達卅八度以上「紅燈」，以三種燈號預報各縣市高溫情況。

預報中心技正黃椿喜表示，現在的作法是當天觀測到高溫，立即發布天氣警特報，預防的時間比較短，未來每天下午五點更新隔天高溫資訊，讓民眾能提前預防高溫傷害。

台北市長柯文哲在二○一五年九月杜鵑颱風來襲時，決定只放半天假，臉書被民眾抱怨灌爆，後來改為放假整天、隔天卻沒什麼風雨。曾精確預測颱風被網友封為「賴神」的行政院長賴清德，去年七月擔任台南市長時，遭遇海棠颱風來襲，先決定不放颱風假，隔天因風雨轉大、清晨臨時決定放假，也被民眾罵翻。

氣象局長葉天降昨在行政院會向賴清德報告「氣象資訊智慧應用成果與展望」，今年起將在發布陸上颱風警報後、颱風直接侵襲的前一天晚間七時，召開視訊會議與縣市首長連線，針對颱風動向、影響時程及風雨預估等重要資訊進行說明，協助地方政府做是否放颱風假的決策。

葉天降也說，今年上路的「颱風強風」告警服務，將比照地震預警系統，在平均風速大於十二級、陣風大於十四級時，將強風警報推播到手機，提醒民眾注意安全。收到強風警報時，表示風力強度會讓樹木折斷，且會造成高速行駛車輛危險，民眾最好停下交通工具，尋找遮蔽。

台灣南部缺水狀況未解，中央氣象局預報員林伯東表示，第四號颱風艾維尼有機會減為熱帶低壓，朝巴士海峽接近，受其外圍環流影響，週日全台有機會降雨，南部及東半部雨勢會較為明顯。

而菲律賓附近熱帶低壓，最快今天形成第五號颱風馬力斯（Maliksi，菲律賓命名），未來路徑預計偏北往日本方向前進，對台無直接影響。

石門蓄水率剩3成 桃園水情轉綠燈

另外，石門水庫蓄水率下降到約三成，水利署宣布，桃園地區即日起調整水情燈號，從原來的正常藍燈調整為水情稍緊綠燈。