香蕉、鳳梨過剩丟棄？農委會揪出造謠元凶／點名國民黨文青工作會、南投縣黨部散播不實圖片 要求道歉

2018-06-08

〔記者吳欣恬、施曉光／台北報導〕今年香蕉、鳳梨豐收，價格下滑，但網路近來卻流傳許多不實圖片，例如鳳梨傾倒在水裡、卡車傾倒青蕉的圖片，這些圖片搭配不實謠言恐讓蔬果市場行情雪上加霜。農委會副主委陳吉仲昨出面駁斥謠言，更點名國民黨文青工作會及南投縣黨部就是散播謠言的元凶之一，要求兩單位出面道歉，否則將依法辦理。

近日網路上流傳不實謠言，指控香蕉、鳳梨生產過剩丟棄，痛批政府無所作為，不少農民和民眾信以為真，農委會認為這些不實消息恐嚴重打擊農產品價格，影響市場穩定。

農委會副主委陳吉仲昨出面駁斥，指最近一個多月前網路上就在謠傳國內鳳梨產銷失調，但「鳳梨傾倒在水裡」的圖片是來自中國廣東省，台灣並沒有這種情況；陳吉仲痛斥，這樣的訊息是不是有心人士刻意要散播，造成價格降低、衝擊果農？

卡車傾倒青蕉為二○○七年圖像

陳吉仲另也拿出一張網路謠傳「卡車傾倒青蕉」的照片表示，網傳香蕉產銷失調，指高雄旗山某地區農民直接把青蕉倒在地上，但此圖經查證為二○○七年香蕉產銷失調時，公視所拍攝的圖像。

陳吉仲指出，農委會正積極推動的產銷調節措施，這些不實謠言造成的影響絕對有抵銷功能。

昨日在網路上，更出現行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全帶頭吃香蕉的照片，畫面中官員、立委們都戴著白色手套，謠言指是因為香蕉上農藥殘留過多，但其實是為了捲潤餅才戴手套。

不實謠言若妨害市場運作 依法追究

陳吉仲鄭重指出，不實謠言如果妨害市場運作，就涉及違反「農產品市場交易法」及「社會秩序維護法」，若是為了操縱價格或是故意變更質量謀取不正當利益，也會觸法，農政單位可依法處分，或移交內政部警政署查辦。

陳吉仲更進一步公布國民黨文青工作會及南投縣國民黨縣黨部在臉書上的截圖，點名這兩個單位就是不實謠言傳播者。陳表示，「農委會要問這兩個國民黨相關黨部單位，這樣傳播對蕉農有沒有正面影響？會不會造成價格受損？如果是，要不要跟台灣農民道歉？若不願道歉，會依照相關法規辦理。」

文青會刊出道歉文 國民黨仍不認錯

國民黨文青工作會貼文「要吃香蕉的去旗山載」，引用二○○七年照片，前天下午已在臉書刊出「有錯馬上承認的更正道歉文」；但國民黨發言人洪孟楷昨回應農委會點名，表示很遺憾中央部會不負責任且倒果為因，大事不管卻針對小事借題發揮。

洪孟楷說，網路上的圖片並非國民黨所散布或設計，請農委會不要亂噴墨水，民眾會去轉傳圖片或文字，也是因為看到目前香蕉、鳳梨等台灣農產品賤價又銷不出去，血本無歸的困境讓農民心寒，農委會身為主管機關責無旁貸，不思考如何處理這樣問題，反而責怪為何民眾要去造謠，難道圖片不是今年的，就代表現在沒有這些問題嗎？