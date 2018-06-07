中高齡菸槍篩檢肺癌 可照低劑量電腦斷層

2018-06-07

記者王俊忠／台南報導

52歲張先生不抽菸，也沒有特殊病史，但83歲的父親去年肺癌過世，讓他不禁想到自己是否也要做低劑量電腦斷層（CT）篩檢，以早期發現肺癌。

醫師運用工具評估後，建議他做CT篩檢，同時建議55歲到74歲每天吸1包菸者若菸齡逾30年，以及目前仍抽菸或戒菸時間未超過15年者，不妨自費接受低劑量CT篩檢。

國民健康署公布癌症登記報告，肺癌堪稱國內癌症中第一殺手，2015年新增肺癌個案約13000名，同年肺癌死亡人數近9200人，引起國人相當大關注。

成大醫院一般內科主治醫師蔡昇翰指出，肺癌在早期大多無明顯症狀，當有症狀求醫而發現者，約有一半以上是末期（第4期），治療效果大多不好，5年存活率只有5%；但如能在第1期就發現，5年存活率可提升到6成。

過去肺癌篩檢工具主要是胸部X光，蔡昇翰說，因解析度低，腫瘤需長到0.9-1公分大小才容易檢查出來，因此利用X光無法減少死亡率。

2011年美國有研究發現，在有較高肺癌發生風險的55-74歲重度吸菸族群，若每年接受低劑量CT篩檢連續3年，後續平均追蹤6年半，對比X光篩檢，能減少20%肺癌死亡率。

蔡昇翰表示，低劑量CT檢查也有侷限性，有3-5成一般受檢者被檢查出有肺結節，但結節者中真正肺癌比例不到5%。目前台灣「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」也不建議沒有危險因子的民眾進行篩檢。

蔡昇翰認為，除了55歲到74歲每天吸1包菸者菸齡逾30年，目前仍抽菸或戒菸時間未超過15年的老菸槍族群，應做低劑量CT檢查。其他有一等親肺癌家族史、氡暴露、特定職業暴露、肺疾病及常受空氣污染者，都可尋求醫師諮詢，如醫師評估建議、又能負擔自費篩檢，可考慮接受低劑量CT篩檢。