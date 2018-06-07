10餘年日搬百公斤 32歲打拚哥 腰椎如8旬翁

2018-06-07

記者張軒哲／台中報導

32歲的吳姓男子從17歲起就從事勞力工作，常搬重物。5年前他陸續出現腰痛、腳麻症狀，四處求診做復健、吃藥都無法緩解，正當他學成技術可出師，身體卻得靠打止痛針，他只好離職求醫。

經核磁共振檢查發現，他的第5節腰椎椎間盤退化突出如80歲老翁，壓迫神經，以致疼痛難耐，若繼續惡化連走路都困難，因此他自費接受微創手術將椎間盤減壓，醫師並在他的後脊突處植入彈性撐開器，恢復狀況良好。

住在新竹的吳姓男子表示，他不喜歡讀書，高中休學進入職場，先到傳統產業工廠當學徒，每天要搬運原料和模具，並且要久站操作機台，常徒手搬重物，累積達上百公斤。

椎間盤突出 彈性撐開器解危

有一次車禍撞傷肩膀和腰部後，也僅休息1週就繼續搬重物，當時他自認年輕力壯，身體並無不適。從27歲起陸續出現腰痠背痛，4年來他跑遍新竹地區多家診所、醫院，勤做復健也沒緩解，甚至痛到坐立難安，連睡覺也曾痛到醒來，只好辭職養病，每2至3天就打止痛針，經人推薦到台中光田醫院求診。

光田醫院外傷科主任林牧熹解釋，每一節脊椎骨和脊椎骨之間有一個功能類似彈簧緩衝、避震作用的結締組織稱為椎間盤，然而椎間盤隨著年齡老化或曾受到外力創傷，會使得椎間盤中間、呈膠狀形態的髓核慢慢脫水而變扁，脊椎和脊椎間的空間變狹小，擠壓椎間盤突出，壓迫神經而疼痛。

林牧熹指出，吳男的第5節腰椎左側神經受壓迫而疼痛難耐，當保守復健治療已無法有效緩解時可考慮手術。透過微創手術切除2%受傷的椎間盤減壓後，在皮下4至5公分、後脊突處植入彈性撐開器，可分擔椎間盤壓力，減緩退化也保有椎間盤的活動彈性。

林牧熹指出，當彎腰提1公斤物品時，腰椎就承受5公斤的重力，因此搬東西要先採蹲姿後再搬。另外要隨時伸展，避免久站、久坐，以及多運動鍛鍊核心肌群，可增強身體支撐，就能避免腰椎問題上身。若是透過復健、藥物等保守治療半年未改善，甚至更嚴重，就要考慮手術治療。