睡夢中尖叫、拳打腳踢 猝睡症別當是中邪

2018-06-07

文／詹博棋

◎案例1：17歲的小芳（化名）3年前開始有睡夢中大聲尖叫、拳打腳踢的情形，家人起初以為是白天玩瘋了，晚上作惡夢，但情況愈來愈頻繁，鄰居說可能是中邪了，家人趕忙到處求神問卜，但情況並未改善。

小芳晚上睡不好，白天上課打瞌睡，老師也常向家長告狀，家人非常困擾，最後帶來神經內科求醫，經過詳細問診及睡眠檢查，確診是第一型猝睡症合併有快速動眼期睡眠障礙。

睡覺出現「鬼壓床」 白天精神差

◎案例2：16歲的阿豪（化名）就讀某高中一年級，去年開始出現開心大笑時，會全身無力癱坐在地上（意識清楚），約30秒後，才恢復力氣。

除此之外，阿豪晚上睡覺時也常雙手揮舞、雙腳亂踢，有時會出現全身無法移動或說話（鬼壓床）的情形。

由於晚上睡不好，白天都呈現嗜睡狀態，不但上課被老師責罵，功課一落千丈，還有好幾次坐在媽媽機車後座打瞌睡到快摔下來，非常危險。經檢查，阿豪也確診是第一型猝睡症。

猝睡症合併快速動眼期睡眠障礙患者剛入睡時會有如夢似真的幻覺，彷彿看到影像或聽到什麼聲音，造成患者睡夢中發生尖叫、揮舞手腳的狀況，許多患者家長最先想的就是中邪，忙著去收驚、求神問卜，甚至給患者喝符水，但通常情況不見好轉，讓家長憂心不已。

小芳和阿豪來門診時都說，不管晚上睡多久，白天總是很愛睏、很疲倦，也常常會因肢體無力而跌倒，在安排日間多重入睡潛時檢查後，更確診兩人的病症。

需長期用藥控制 降復發機率

猝睡症經確診後，可向健保署申請藥物治療，小芳和阿豪經過藥物治療及白天調整作息的行為治療，症狀都獲得明顯改善，漸漸回復正常生活，但需要長期用藥控制，才能減少復發機率。

猝睡症不是因為精神或心理問題所引起，而是一種神經疾患，男、女發病比例相當，高峰期通常是在15歲或35歲前後。據醫學報告指出，猝睡症與個人基因變異問題有關，非遺傳因素。

一般而言，青少年或兒童若在睡眠中說夢話、發生尖叫情形，白天又很想睡覺而影響到日常生活功能，建議家長應積極求醫，獲得早期診斷，正確治療，可幫助他們回到正常生活。

（作者為彰化秀傳紀念醫院神經內科主治醫師）