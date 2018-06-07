兒少帳戶法案簽署 總統邀2家庭見證

2018-06-07

〔記者蘇永耀／台北報導〕為展現對下一代的重視，總統蔡英文昨在總統府公開簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，強調政府將持續從教育、家庭扶助及職業訓練等不同面向，確保每一個弱勢家庭的兒童與青年，都能有跟別人同樣的立足點，走在脫貧自立的路上。

立法院已三讀通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，蔡總統簽署法案後，並由行政院長賴清德及衛福部長陳時中完成副署。

總統府邀請兩個案家庭見證簽署法案，小朋友們模樣可愛，總統也笑著說：「小朋友走來走去很活潑，沒有吵鬧，讓記者會順利進行。」

受惠家庭代表劉妤詩表示，自從參加兒少發展帳戶後，她每月努力存錢到帳戶內，希望孩子長大後能有一筆教育費用，未來能有更好的發展。她感謝政府推動此一政策，讓她能提早為孩子做準備。

總統指出，最初的構想是她在兩年前提出的競選政見。希望經由這個制度，由政府替弱勢家庭的小朋友存錢。

總統舉例說明，如果家長每年替小朋友存新台幣一萬五千元，政府也會對等提撥一萬五千元；如此一來，小朋友每年都會增加三萬元存款，到了十八歲，最多可領回一筆約五十五萬的基金，足以支付大學四年學費。

這些孩子十八歲之後，若再加入行政院的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，不僅每個月都能領到薪水，政府每個月也將補助一萬元的存款，讓他們在工作兩、三年後，可以存到就學基金。

總統表示，這項政策試辦一年，全國已有三千多個家庭參與，與政府共同為下一代儲蓄，累計存下六千多萬元。這個儲蓄方案激勵許多家庭，以更正向的態度面對家裡一時的困難。她相信，這樣的態度會讓整個家庭一起度過難關，孩子也就不容易走入歧途。

總統強調，除了儲蓄帳戶，政府會持續從教育、家庭扶助及職業訓練等不同面向著手，以確保每一個弱勢兒童、弱勢青年，都能走在脫貧自立的路上。「今天法案的簽署是一個新的起點，我們一定要繼續往前走。」