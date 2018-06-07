舒眠醫療麻醉「牛奶針」過量恐要命／列管制藥品和毒品 逾千家診所使用 牙醫增幅最大

2018-06-07

〔記者吳亮儀／台北報導〕坊間許多牙醫、診所或醫院等醫療機構打著「舒眠醫療」等廣告，標榜讓患者免除手術、醫療過程的緊張，但醫師使用的麻醉藥物，就是俗稱「牛奶針」的丙泊酚（Propofol）。有醫師提醒，若不當使用、過量恐致死。

丙泊酚已在二○一五年列入第四級管制藥品和毒品，但因麻醉效果好，使用的醫療機構家數越來越多，從二○一五年的一一四九家，增至去年的一七四六家、約一．五倍；其中以診所增幅最大，由二○一五年的七○三家，增加到去年的一一二二家、約一．六倍，牙醫診所增幅最大。

麥可傑克森因濫用丙泊酚致死

食藥署管制藥品組組長蔡文瑛說，坊間常見舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等的「舒眠」一詞，其實就是使用俗稱「牛奶針」的丙泊酚，美國流行音樂天王巨星麥可傑克森（Michael Jackson）就是因濫用丙泊酚致死。

丙泊酚製劑是具醫療用途的麻醉劑，以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於使用人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查，做為鎮靜使用，因外觀呈乳白色，俗稱「牛奶針」。

產生血壓下降、抑制呼吸副作用

台中童綜合醫院副院長廖文進表示，許多患者使用丙泊酚後，會覺得像是睡了場舒服的覺，讓醫師順利完成手術，因此近年許多醫療機構紛紛使用；但丙泊酚副作用是血壓下降、抑制呼吸，用藥劑量必須控制，手術時最好有麻醉科醫師在場監測患者生理狀況，若遇危急狀況才能急救。

廖文進提醒，若過量施打，可能使患者從中度鎮靜進入深度鎮靜或全身麻醉，若沒做好處置，患者有可能喪命。

食藥署稽查 3成診所、藥局違規

食藥署曾做丙泊酚專案稽查，從前年至去年，針對使用量較大的診所、藥局及獸醫診療機構等進行稽查，發現藥局、獸醫診療機構和診所違規比率約三成，原因包括調劑使用殘餘量未有處理紀錄、簿冊未詳實登載每日收支結存等。

廖文進呼籲，民眾到醫療機構做有「舒眠」的治療時，一定要找有麻醉專科醫生、或可出示相關訓練證明的醫護人員的診所，避免意外發生。