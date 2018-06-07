去年美學研專利數 清大23名全台第一

2018-06-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕學研專利申請有道！清華大學在二○一七年美國全球大學及學術機構的獲美專利核准百大排名中，拿下廿三名佳績，全台第一，校方研判與鼓勵教授五年內將專利售出、技轉的政策有關。台大列四十八名，比上一年度降十九名，台大指出，專利非越多越好，政策上要求教授在一年內找到技轉企業才提供申請補助，希望提升專利的品質而非數量。

台大︰專利非越多越好

該排名由美國發明家學院（NAI）和智慧產權人協會（IPO）統計，前五名依序是美國加州大學系統、麻省理工學院、德州大學系統、史丹佛大學、中國清華大學。

我清大奪廿三名，勝過東京大學（五十二名）、首爾大學（四十一名）。清大也是連續四年拿下全台第一，二○一四年最佳成績是全球第十一名。台灣其他入榜學校中，台大名列四十八，交通大學六十四名，成功大學六十七名、中央大學九十八名。

清大研發長曾繁根分析，一來清大生醫領域專利多、約佔整體廿五％，二來校方為鼓勵新專利，每年投入申請與維護費約四、五千萬元；教師新申請案只需自付十％經費，校方提供五年補助，五到十年以上的專利則提高教授自付額，並汰舊十年以上無人要的舊專利，鼓勵教授五年內將專利售出、技轉等。

台大研發長李芳仁表示，專利並非越多越好，申請及維持要花太多錢，但多淪為無用專利，因此台大要求校內師生申請美國專利前，先給一年緩衝期，需在一年內找到企業願意承接技轉，之後才給補助並正式申請，希望加速技轉協助台灣企業更有競爭力，提升專利品質，而非增加數量。