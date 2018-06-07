17國童軍大露營 將首度移師成功嶺

2018-06-07

〔記者林曉雲、涂鉅旻／台北報導〕暌違七年，第十一屆全國童軍大露營將首度在台中成功嶺營區舉辦，來自十七個國家、一萬二千多名童軍將齊聚一堂，以全人教育的新思維，設計APP實境解謎、AR科技拒毒等新式童軍活動，以展現新世代童軍的熱情與活力。

場地非機密區 將確保資安無虞

不過，有讀者向本報投訴，擔憂對各國童軍及相關人員均未管制智慧型手機，恐造成國防資安問題。國防部發言人陳中吉表示，活動區域並無機敏設施與軍備，民眾可使用手機、拍照，但不得到未經准許之場域，國軍都會有相關管制作為，確保機密安全無虞。童軍總會秘書長蘇德祥說，將嚴格遵守國防部的規定對成員做出要求。

童軍總會昨召開記者會，理事長林右昌特別感謝國防部克服很多困難提供場地，盼藉這次童軍大露營重新找回我國童軍的能量和熱情。陽明山露營區亦將移回教育部主管，由童軍總會負責，未來將可有長久的活動據點。

教育部主秘朱楠賢表示，十二年國教強調素養，除了知識和能力之外，更重視態度，童軍重視自動自發，完全與十二年國教相符，參與人數亦已爆滿。

大露營將在六月卅日至七月六日舉辦，世界童軍總會秘書長將來我國參加，童軍來自香港、澳門、斯里蘭卡、澳洲、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、南韓、日本、泰國、馬爾地夫、約旦、紐西蘭、印度及孟加拉等國家。

蘇德祥表示，童軍運動是全世界最具指標性的青少年養成教育，這次大露營活動將顛覆對童軍的刻板印象，會運用時下最夯的實境解謎遊戲，規劃四條路線去認識台中和彰化等當地的文化特色，讓青少年落實認識鄉土文化課程，亦可讓青少年充分感受國軍實力。