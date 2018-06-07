私刻關防章 宜蘭華德福涉偽造文書

2018-06-07

圖行政程序方便 縣府追回逾700件 校方人員已自首

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕知名實驗教育學校華德福中學傳出違法爭議！冬山鄉縣立慈心華德福實驗高中爆出私刻關防章，供位於蘇澳的高中分部使用。縣府教育處要求校方懲處相關人員，追回七百多件偽造文書，並函文政風單位議處。縣府政風處表示，華德福確實涉嫌偽造文書，已建議函送法辦；學校則說相關人員已向地檢署自首。

4年前高中部獨立設校 未申請私刻章

宜縣唯二的公辦民營學校：頭城鎮人文國中小先前爆發收費爭議遭縣府解約；如今慈心華德福實驗高中也爆違法。華德福於二○一四年蘇澳高中部校區設立時，疑為行政程序方便，私刻關防章供高中校區使用，未向中央印製廠申請。

教育處獲報展開調查，上週五完成調查報告，認定華德福私刻關防章違法行為屬實且涉及刑責。據了解，縣府已請學校懲處相關行政人員，並追回偽造的七百多份文件，包含學生畢業證書、考核通知書、領據與契約等，做好補發及補送，不要讓無辜第三者受害，私刻關防章有刑責問題，也函文請政風單位查辦。

縣府追查確實觸法 建議函送法辦

教育處強調，學校的關防章如有第二枚需求，需向中央印製廠申請，依規定不得私刻，未來會加強輔導，避免類似案例再度發生。政風處表示，已建議教育處將全案函送地檢署偵查，查清楚到底是誰授意、有無影響他人權益，學校代表人恐面臨三年以下有期徒刑。

兩校區較遠圖便利 已處分相關人員

慈心華德福校長郭朝清說，當初是因為兩校區較遠，行政上不便才會發生此事，學校已處分相關人員，並向地檢署自首，全案進入司法偵查程序，基於偵查不公開，校方不再對外表示意見；至於偽造的文書，學校已陸續追回更正。

公辦民營實驗教育學校 再爆爭議

慈心華德福創校十九年，是宜蘭縣政府委辦的「公辦民營學校」，由人智學教育基金會經營；學校在冬山鄉原只有國小、二○○五年開辦國中、二○○九年創立高中；因班級數增加原校區不敷使用，二○一四年向蘇澳國中租借閒置教室，讓高中部獨立設校，全校約九百名學生。