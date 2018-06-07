裝冷氣變選戰議題 全校協籲務實評估

2018-06-07

〔記者林曉雲、楊綿傑、賴筱桐／綜合報導〕中小學應否全面裝冷氣已成為各縣市選舉議題，新北市長朱立倫昨鬆口宣布有升學需求的全市九年級（國中三年級）教室優先裝設冷氣，預計年底完工，電費由使用者付費。全國中小學校長協會發聲明表示，教育議題要有長遠規劃，需務實評估需求，目前恐仍不宜班班有冷氣，冷氣如果變成政治新顯學，不是好事。

環保署副署長詹順貴也表示，尊重教育部及地方政府是否裝冷氣的規劃，但提醒應有因應溫室氣體的配套措施，裝冷氣之後牽涉到費用、用電量及溫室氣體增加等問題，必須大家共同面對。

全校協指出，中小學該不該將冷氣列為校園基本設備？應全國統一規劃，行政院須出面整合，要符合國民義務教育均質化的基本要求，政府不能放任強者愈強，弱者愈弱。至於冷氣電費誰買單？全校協認為，為避免排擠有限教育預算，應採使用者付費、弱勢學生由教育局負擔，統一納為註冊繳費項目。

全校協理事長吳錦章強調，裝冷氣只是最便宜行事的捷徑，各地方政府應協助學校積極發展綠能，校舍智慧化、綠化力。

環保署則建議，地方政府若要裝冷氣，也應研議節能配套措施。例如路燈設置不要這麼密集、路燈點燈時間縮短，或管制都會區廣告看板等，把減少的溫室氣體給學生受教。