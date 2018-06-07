4、5號颱接力生成 週日有雨／不會直接撲台 雨量多寡要看「艾維尼」距離多近

2018-06-07

〔記者蕭玗欣、吳欣恬、陳彥廷／綜合報導〕今年第四號颱風艾維尼 （EWINIAR，菲律賓命名）昨生成，中央氣象局表示，艾維尼將越來越靠近巴士海峽，不會直接影響台灣。受其牽引，週日（十日）到下週三（十三日）西南季風水氣將進入南海，南部及東部可望降雨。

氣象局觀測指出，艾維尼昨距離鵝鑾鼻西方一一四○公里，行走速度緩慢，預估將偏北再轉東北方向移動，往巴士海峽附近移動。

週日前西部高溫36度

預報員張承傳表示，週日以前各地白天晴朗炎熱，受到菲律賓東方海面的熱帶低壓外圍沉降作用影響，西半部高溫可達卅六度，台北不排除飆到卅七度，午後雷陣雨的範圍則以各地山區及南部地區為主。

張承傳說，艾維尼將逐漸朝巴士海峽靠近，台灣週日到下週三位處低壓帶，東部及南部地區下雨機率高。至於雨量多寡要看艾維尼距離台灣多近，以及西南季風水氣是否足夠，明後兩天會更明朗。

氣象局提醒，受艾維尼颱風影響，今起南部、東南部沿海地區、澎湖和恆春半島慎防長浪發生，提醒海上作業民眾多加小心。

至於菲律賓東北方的熱帶低壓，最快今、明天形成第五號颱風馬力斯（Maliksi，菲律賓命名），朝琉球海域移動，對台無直接影響。

青蕉收購價提高至5元

時序進入夏季，水分含量少的香蕉較不受青睞，加上農民搶種導致生產過剩，價格崩盤，台北農產運銷公司香蕉昨批發價每公斤十二．九元，離農委會希望達十五元的穩價目標仍有段距離。

農委會決定再加碼，原本以每公斤三元收購較次級或過小的格外品，昨提高為以每公斤五元不分等級收購未熟黃的青蕉，而之前以三元向農民收購的也都會回溯，一併加至五元，預計將購買五千公噸去化處理以加速穩定蕉價。農糧署副署長蘇茂祥指出，只要蕉農不想做採後處理，不分級都可以繳交。

今年因天熱雨量少，水果盛產，荔枝、鳳梨、西瓜等也量增價跌。農委會副主任陳吉仲昨表示，有信心夏季蔬果供需穩定，且價格會在農民的成本之上。比如鳳梨每公斤成本七．五元，現在果菜批發市場拍賣價格將近十八元。