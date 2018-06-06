中醫調理 緩解胃食道逆流

2018-06-06

文／許景勝、鄭宥驊

胃食道逆流是下食道括約肌功能障礙引起胃內容物反流，造成食道黏膜損傷與慢性症狀。

進食過量、抽菸、喝酒、喝刺激性飲料（咖啡、茶、汽水、可樂）、懷孕等都可能引發胃食道逆流。

患者會出現「火燒心」、胸骨後疼痛、口腔酸或苦的感覺、吞嚥不易或吞嚥痛苦、聲音嘶啞、經常需要清理喉嚨、夜間喘或乾咳等。若是懷疑有胃食道逆流時，除了臨床症狀之外，可以做胃鏡或24小時酸鹼記錄等檢查。

就中醫觀點而言，胃食道逆流屬於中醫學「吐酸」、「噁逆」等病症範圍。病理機制與肝、脾、胃關係密切。若脾胃虛弱，肝氣犯胃，胃失和降，則導致胃氣上逆、胃酸逆流。中醫治療不僅是降胃酸，而要從和胃健脾、疏肝理氣，使腸胃恢復正常機能。

◎胃食道逆流常見證型與處方

●肝胃不和型

治則：疏肝理氣、和胃降逆。

處方：柴胡疏肝湯合半夏瀉心湯加減。

●氣虛血瘀型

治則：益氣健脾、活血化瘀。

處方：四君子湯合丹參飲加減。

●脾胃虛寒型

治則：補氣溫中、降逆止嘔。

處方：丁香柿蒂湯加減。

●脾胃濕熱型

治則：燥濕化濁、清熱和胃。

處方：溫膽湯和柴陷湯加減。

除了藥物治療之外，穴位按壓、飲食及生活作息調整也都能改善胃食道逆流。

◎穴位按壓可選擇內關穴及足三里穴。

●內關穴位於手前臂內側中間兩筋之間，腕橫紋後頭3指寬度的位置，可治療胃痛、噁心、打嗝、泛酸水等。

●足三里穴位於膝蓋外側膝眼下4指寬距離，離脛骨1個拇指甲寬的位置，能調整胃腸蠕動、平衡胃酸、消除疲勞，還能增強人體免疫。飲食上應避免增加胃酸分泌的食物，如咖啡、濃茶、巧克力、甜點等，三餐要定時吃、每餐只吃七、八分飽。

生活作息調整包括戒菸、減重、適當紓壓。

透過以上方式，配合中醫體質調理，能有效改善胃食道逆流的問題。

（作者分別為天主教聖功醫院中醫部醫師、高雄榮民總醫院傳統醫學科醫師）