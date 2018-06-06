捏麵達人長期久坐 小腿靜脈曲張

2018-06-06

記者蘇孟娟／台中報導

66歲的捏麵達人施教鏞專注捏麵藝術創作，常一坐就是3-4小時，甚至逾10小時，多年來一直有小腿靜脈曲張問題，近兩年小腿更經常有燒灼感，甚至皮膚搔癢等困擾，經自費接受超音波導引注射藥物治療後，能樂在工作。

施教鏞出身捏麵藝術世家，身為第四代傳人，從小跟著父親學做捏麵人，更參與各地迎神賽會展現捏麵藝術長才，並獲選為彰化縣文化局工藝達人等榮譽，也常受邀到各地教學傳承技藝。

由於純手工的捏麵藝術講求細緻度，他常一坐就是3-4小時，工作量大時，甚至是10個小時，授課時也常一站4小時，多年前就發現小腿肚佈滿凸起青筋，但他雖知有靜脈曲張的問題，並未特別理會。

腿部出現燒灼、搔癢 常抓破皮

直到近兩年來，常工作到下午時，腿部就會出現燒灼、疼痛及搔癢不適，讓他常抓破皮。

在朋友介紹下，他到中山醫學大學附設醫院靜脈曲張門診尋求治療。皮膚科醫師林子鈞指出，施教鏞就診時，左腳明顯有蚯蚓狀浮筋，加上有長期腫脹及反覆性濕疹傷口，診斷為嚴重靜脈曲張。

林子鈞說，治療嚴重靜脈曲張包括傳統手術及雷射治療，但都需要麻醉，目前已有新式注射治療，只要將藥物注射入血管，讓血管萎縮，能快速改善靜脈曲張情況，不過得要自費。

自費超音波注射治療 改善症狀

施教鏞在自費藥物注射治療後，昨天表示，終於又能專注工作。

林子鈞提醒長時間久站或久坐工作者，應隨時走動，促進血液循環。此外，工作時最好能穿著中度壓力係數的彈性襪，預防靜脈曲張。