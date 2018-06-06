科技新創基地 微軟、Google進駐

2018-06-06

〔記者簡惠茹／台北報導〕國際知名企業加速器紛紛進駐台灣培育新創團隊，科技部在台北小巨蛋成立Taiwan Tech Arena科技新創基地，吸引美國、英國企業加速器加入，其中包含美國知名加速器Techstars，國內外公司例如中華電信、緯創與美國微軟、Google也投入基地。

科技新創基地（TTA）昨舉行開幕典禮，科技部長陳良基說，TTA基地鎖定AI人工智慧、物聯網與軟體應用為發展重點，引入國際加速器包含Techstars、Startupsbootcamp、SOSV-MOX及Sparklabs，結合國內外企業和投資人，加上學界研發能量，希望讓台灣新創團隊站上國際舞台。

TTA與美國、歐洲和國內加速器合作，包含開設三到六個月的加速課程，每年培育國內外新創團隊至少一百隊，深入輔導新創團隊如何募資、發展商業規劃、連結到其他企業。

Techstars表示，台灣擁有深厚科技能量，例如機器學習、人工智慧、醫療科技等，在台灣看到許多具有挑戰性的科技發展機會，已為微軟、Google、nVidia、中華電信、星展銀行等，提供AI人才培育、企業轉型技術開發合作、策略投資、新創海外市場開拓資源等協助。

科技部指出，協助團隊募資是TTA最重要的工作，TTA設計獎勵加速器投資，預計未來三年間至少將有一百組團隊可獲得國際加速器共約一千萬美元的早期投資金額。

此外，科發基金與國發基金共同成立的六千萬美元「台矽基金」，也將優先投入TTA的團隊，TTA還會協助團隊申請國發基金十億元「創業天使投資方案」，及國家級投資公司台杉投資管理顧問公司的資金投資。