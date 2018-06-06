天天拄拐杖上學 92歲阿祖高中畢業了

2018-06-06

70歲才讀小學 「還想繼續念大學」

〔記者邱書昱／新北報導〕人生七十才開始！新北市樹林高中昨天舉行畢業典禮，其中進修部畢業生周張招高齡九十二歲，她七十歲才開始念國小補校，今年高中畢業。她說：「保持學習才能讓生活充實、大腦靈活，還想念大學。」

勤奮向學的周張招被師生暱稱為「阿嬤」，經常是進修部第一位到校學生，走進教室的第一件事情就是擦黑板、打掃環境，卅三位同學相處融洽，大家還會輪流送阿嬤回家，也會向她請教人生經驗和問題。

每天堅持拄著拐杖走路上學的周張招，從沒想過自己能夠讀到高中畢業。她六十五歲從菜市場退休後，才想到學校念書，彌補缺憾，七十歲開始念小學補校，中間重讀好多年，但是國、高中花六年準時完成學業，心中相當雀躍。她說，保持學習才能讓生活充實、大腦保持靈活，不希望只是在家中看電視度過人生。

四代同堂的周張招，昨在家人陪同下參加畢業典禮，臉上掛滿笑容的她表示，回到家都會認真做習題，即使是最不擅長的數學，不懂也會問老師。對於未來的規劃，她笑說，還想要讀大學。

抄寫岳陽樓記 求學超認真

五十一歲的班導師吳秋蓉昨牽著九十二歲周張招的手，一起走畢業典禮紅毯。談起阿嬤，她有滿滿敬意，「阿嬤上課從來不會打瞌睡，就算是聽不太懂國語，但還是盡量讀、也會將課文註釋寫下，甚至連岳陽樓記較艱澀的文章，也是一字一句抄起來。」這種認真的求學態度，令人尊敬。