今年首例 12天男嬰染腸病毒不治

2018-06-06

10例重症一半是新生兒 疾管署：不太尋常

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨天公布，上週腸病毒就診達一萬七百九十四人次，逐漸接近流行門檻一萬一千人次，並出現今年首例腸病毒死亡個案；東部出生十二天的男嬰染病後約兩週不治。

接觸新生兒前換衣服 避免抱抱親親

疾管署副署長羅一鈞強調，今年累計十例腸病毒重症中有五例為新生兒，年紀最大也僅出生卅四天，是「不太尋常」的情形。由於大人感染腸病毒可能無症狀，嬰兒則可能引發敗血症，建議民眾接觸新生兒時，應注意換衣服、肥皂洗手等衛生措施，並避免抱抱、親親等過於親密的舉動，以免造成腸病毒傳染。

疾管署防疫醫師吳佩圜說明，該死亡個案先出現發燒、呼吸急促、活動力及食慾下降等情形住院，病情惡化再轉往北部某醫學中心，後續有休克、肝炎、腎衰竭、瀰漫性血管內凝血等情形，檢驗確認為感染伊科病毒十一型，經治療仍不幸於發病後約兩週因多重器官衰竭死亡。

吳佩圜提醒，新生兒主要經由孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染，常見好發於新生兒的腸病毒為伊科病毒、克沙奇病毒。寶寶感染腸病毒通常不會有手足口病、疱疹性咽峽炎等症狀，初期可能出現發燒、活力不佳、食慾降低等情況，較難以分辨。

近15年 伊科11型重症5例死3人

疾管署副署長羅一鈞指出，二○○三年至今，共有五例伊科病毒十一型重症，分別為二○○三年兩例、二○一四年一例、今年兩例，均為新生兒，其中三例死亡。至於腸病毒死亡案例，每年約一到三例。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，近四週國內社區腸病毒檢出型別以克沙奇Ａ型為多，但伊科病毒陽性數增加。另並已出現廿一例腸病毒七十一型散發個案，顯示社區中持續有腸病毒七十一型活動。

腸病毒進入流行期 限水仍要勤洗手

另外，近期水情吃緊，但時序入夏，即將進入腸病毒流行期，細菌性腸胃炎也伺機而動，疾管署提醒，限水期間仍要注意手部衛生。有自來水時，洗手不要塗抹過多肥皂或清潔劑，且搓揉手部時先關掉水龍頭；沒有自來水時，可儲水稀釋含氯漂白水使用，或是利用酒精、乾洗手清潔。