油料費漲近20％ 衛生紙貴1成

2018-06-06

〔記者鄭琪芳／台北報導〕物價繼續漲！行政院主計總處昨公布五月消費者物價指數（CPI）年增率一．六四％，其中油料費大漲近兩成，衛生紙、面紙及紙巾續漲十．七％，漲幅為九年多來次高；雞蛋上漲十．七六％，為三十九個月最大漲幅；外食費也漲二．一七％，漲幅為三十七個月新高。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，近來國際原物料價格上揚，五月躉售物價指數（WPI）年增率五．六一％，為七十九個月最高，其中OPEC（石油輸出國組織）原油年漲逾五成，國內油料費跟著上漲近兩成，對CPI影響○．五四個百分點，香菸及檳榔上漲也對CPI影響○．四五個百分點；若扣除兩項因素，五月CPI年增率不到○．七％，整體物價情勢溫和平穩。

根據主計總處調查，五月CPI較四月跌○．二五％，較去年同月漲一．六四％。七大類指數中，以雜項類年漲五．二二％最多，主因香菸大漲三十六．一％；交通及通訊類漲一．九一％，主因油料費漲十九．九七％，但因電信業者推出「四九九吃到飽」，使得行動通訊費跌十一．○九％，抵銷部分漲幅。

至於行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，五月平均年漲三．一五％，以雞蛋漲十．七六％最多；衛生紙、面紙及紙巾連續兩個月漲幅超過一成；糖也漲七．一三％；鮮奶續漲五．八％；衣服清潔劑也漲五．三八％，為十五個月最大漲幅。

主計總處估算，以平均每月消費支出八萬元家庭為例，五月CPI年增一．六四％，平均消費月支出增加一三一二元。