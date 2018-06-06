不必申請遞延 機師年齡放寬至65歲

2018-06-06

〔記者陳宜加／台北報導〕年輕人更有機會開飛機！交通部昨預告修正「航空人員檢定給證管理規則草案」，比照汽機車規定，放寬自用飛行駕照（PPL）考照年齡，擬從二十歲下修至十八歲；民航局表示，修法可望為民航界補充更多儲備駕駛人力，最快三個月後上路。

不過，商用駕駛員與民航運輸駕駛員，報考年齡仍維持最少二十歲、廿三歲。另外，原商用駕駛員與民航運輸駕駛員執業年齡上限為六十歲，超齡者須向主管機關申請延長、最高不超過六十五歲，民航局也修正，執業年限放寬至六十五歲，未來只要體檢合格，不用再額外申請遞延年限。

自用飛行駕駛 18歲就可考照

飛機的駕照稱為「自用飛行駕駛執照」，現行規定須年滿二十歲才能報考，但根據修正草案，航空器駕駛員年齡限制放寬至十八歲；未滿二十歲者，應檢附父母或監護人的書面同意。

但民航局同時參考國際民航公約，修正草案中加入附帶條件，民航局指出，年滿六十至六十五歲的飛行員，若執行民航運輸業的國際航線飛航任務時，同一航班的另一名執勤駕駛，限制年紀不得超過六十歲。

至於飛行教官部分，原須年滿廿三歲、不得超過六十五歲，修正草案也放寬飛航模擬訓練設備教學者不在此限。

此外，國際間統計有高達七成飛安案例因人為因素造成，民航局也修法將航空人員檢定考核新增「人為因素」單獨科目，強化航空人員相關知能，未來包括飛機駕駛員、飛航工程師、飛航教官、地面服務人員均一體適用。