貨櫃屋民宿全違法 消保處首罰5業者

2018-06-06

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕國外風行來台的「貨櫃屋民宿」逐漸崛起，時尚外型與相對低廉的價格風靡不少國人，但全都違法。消保處表示，依現行「發展觀光條例」規定，貨櫃屋不得申請作為民宿，今年首度稽查並已開罰五家業者，持續與主管機關加強查核。

消保處指出，國內休閒、旅遊風氣盛行，近年出現不少業者以貨櫃屋作為旅宿營業，今年要求各縣市先查十五家可能違法經營的貨櫃屋民宿，已開罰五家業者，其餘十家也已進入行政程序調查。

據調查結果，台東縣「老船長」原本民宿登記無貨櫃屋設施，但業者自行增設七間違規客房，依「發展觀光條例」裁罰五萬元；台南市「時驛商業會館」、「王老爹的開心農場」、台東縣「米之谷」、屏東縣「1302海景民宿」未取得旅宿登記證而有違規經營行為，四家總計廿四間違規客房，開罰卅三．六萬元。

消保處參議王淑慧表示，貨櫃屋民宿從英國開始流行，近年引進台灣，但不符現行法令，業者不僅無法提出民宿建築或房屋證明文件，也不可能通過建管、消防規定，使用安全大有疑慮。南投縣、高雄市等縣市也陸續發現疑似違法業者，將持續加強稽查。

消保處提醒消費者，暑假即將來臨，國人規劃旅遊住宿時，應慎選合法旅宿業者，以維護自身安全。

觀光局旅宿組昨亦強調，民眾喜歡選擇「俗擱大碗」的旅宿，卻未注意是否合法，易有安全疑慮；觀光局會定期請縣市政府查緝違法業者，例如多數貨櫃民宿都未申請合法登記證，依發展觀光條例可罰六到卅萬元，若領有登記證卻違規擴大經營的民宿可罰三到十五萬元。

業者稱正改善消防設備 將送審查

遭罰業者多低調不願回應，老船長許姓業者說，正在改善消防安全、安裝消防設施，送交縣府審查中。米之谷黃姓業者喊冤，貨櫃屋外租使用，非民宿用途，已向縣府反映。王老爹則表示，選擇貨櫃屋主因為體驗不同於一般房間，遊客可以感受獨特設計理念。