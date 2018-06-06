菱角殼變烏金 官田國中獲環教特優獎

2018-06-06

〔記者劉婉君、楊綿傑／綜合報導〕台南市官田國中將農業廢棄物菱角殼變成烏金生物炭，推動循環經濟、打造官田窯、低碳飲食等，帶學生參與農事，體驗從農地到餐桌的過程。在第六屆國家環境教育獎全國十七個縣市代表學校中，打敗國立大學、高職及其他學校，成為該獎項辦理六年來，第一所獲得特優的國中。

官田國中周邊有許多菱角田，常見廢棄的菱角殼，校方四、五年前引進各方資源，透過系統性課程推廣食農教育，也將廢棄菱角殼碳化後，變成「官田烏金」；再與社區、區公所合作，以在地的黏土、稻草及官田烏金，打造官田窯，回收菱角殼碳化產生的廢熱，以在地食材進行趣味烹飪，推廣低碳飲食，為官田農業的永續發展帶來新契機。

環保署昨舉辦國家環境教育獎暨優良水環境巡守隊頒獎，表揚推廣環境教育的單位或個人。獲機關（構）組特優的是海洋科技博物館、民營事業組是德霖國際公司、學校組為台南市官田國中；個人組獲獎者是屏東縣林仔邊自然文史保育協會理事長陳錦超、團體組為嘉義縣鄉村永續發展協會、社區組則是新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會。

優良水環境巡守隊則有十隊獲獎，獲選特色級水環境巡守隊的「台南市真理大學河海環境守護志工隊」，結合社區教育服務之行動，引導社區民眾建構水環境永續發展與共榮共存之三生社區，也備受好評。