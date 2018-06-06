想上建中、北一女 會考積分估34

2018-06-06

〔記者林曉雲／台北報導〕全國廿三萬多名考生參與的國中教育會考，台師大心測中心昨公布各科答對題數對照表。心測中心副主任曾芬蘭表示，考生如想拿到精熟級A++，國文科至少要答對四十四題、社會科要答對六十一題、自然科五十二題，英語科加權分數至少要九十七．一，數學科加權分數至少九十四．二三。與去年不同的是，今年英聽錯一題還是有機會拿到A++。相關詳情可上http://cap.ntnu.edu.tw/查詢。會考成績單預計六月八日寄發。

北市前5志願 積分至少30

基北區會考成績依等級和標示轉換為會考積分，五科合計積分上限卅五分、寫作測驗積分上限一分。北市景文高中國中部主任卓意翔分析，想上建中或北一女，會考五科估要卅四積分；若想上北市前五志願，估要卅積分；至於指標性社區高中，估要廿八積分以上。

根據昨公布的一○七年國中會考「答對題數與等級對照表」，今年國文科考四十八題，答對廿題是基礎級，答對四十題達到精熟級，與去年精熟級四十一題相比少一題；要拿A++，去年只能錯兩題，今年最多可以錯四題。社會科考六十三題，今年和去年相同，基礎級廿三題以上、精熟級五十五題以上。自然科考五十四題，基礎級至少要答對廿題，與去年相同，精熟級答對題數，今年為四十六題、比去年少一題。

英聽錯一題 英文仍有機會A++

曾芬蘭表示，英語科閱讀與聽力的整體能力等級，閱讀占比八十％，聽力占比廿％；閱讀基礎級門檻是十四題，精熟級門檻是卅五題，基礎級和去年相同，精熟級今年比去年少一題；聽力和去年相同，經計算加權分數後劃分等級，精熟級門檻是八十八．二九，基礎級門檻是卅九．七，聽力和閱讀各錯一題仍可拿到A++。

數學科部分，選擇題考廿六題占比八十五％，非選擇兩題占比十五％，採用加權分數計算，精熟級門檻是八十．一九，基礎級門檻卅六．九二，和去年相比略低。曾芬蘭表示，假設考生非選拿三分，選擇題答對廿五題，就可拿到A+。