國中小全面裝冷氣 經費估逾855億／選舉跟風效應！教部憂心排擠教育經費 呼籲地方審慎思考

〔記者林曉雲、李欣芳、鄭淑婷／綜合報導〕台北市等部分縣市陸續喊出要在國中小全面裝設冷氣，甚至引發選舉跟風效應。教育部估算，不計入電費及後續維護費用，全國國中小光是加裝冷氣及改裝用電設備的總經費，就逾八五五億元。教育部表示，國中小依法屬於縣市政府主管，呼籲地方政府審慎思考教育經費會否造成排擠、用電量增加是否影響校園安全等。
中央不反對 「最大問題還是錢」
行政院發言人徐國勇則表示，中央不反對各縣市在財政許可範圍內為教室裝冷氣，但「最大的問題還是錢」，每個縣市都希望由中央補助相關費用，但這需要主計總處、教育部整體評估，也要考量地方政府有無足夠的配合款項，所以無法立即承諾。行政院主計長朱澤民直言，對於這種地方自治事項，行政院不可能管到那麼細。
台北市長柯文哲日前喊出要為北市國中小教室加裝冷氣，初期建置費用估需十五億元；新北市長朱立倫估新北市公立國中小全面加裝冷氣需廿億元，以使用者付費原則，先以都會區學校及高年級教室優先評估；台中市中小學未裝冷氣的教室估約一萬一千間，市長林佳龍估全面加裝需廿五億元。
事實上，去年就有部分民眾在國發會政策提案平台上，提出國中小加裝冷氣的建議，但教育部與縣市商討評估後，基於經費龐大且有違節能減碳而回覆無法推行。不過，近期隨著縣市長選情激烈，部分縣市長參選人相繼喊出擬為國中小裝設冷氣，但經費來源仍是難題。
每年電費支出估增加8億元
教育部估算，全國國中小約三千三百餘校，校舍約兩萬兩千棟、約七萬兩千間教室，先不算電費支出及設備維修費，光是加裝冷氣與改變相關用電設備的總經費，就估需八五五億兩千萬元。包括一間教室裝兩台冷氣，概估需十萬元，裝機整體經費計需七十二億元；電力設備改善部分，以每棟校舍需三五○萬推估，所需經費估達七七○億；加上每校與台電改採契約容量所需調整費約四十萬元，估需十三億兩千萬元。
國教署長邱乾國表示，推算國中小用電度數將需增四成八、至少三億一千萬度，每年估計電費將增加八億一千萬元；而電費支出恐將壓縮學校經費，不符節約能源計畫目標，更恐將影響校園用電安全，希望各縣市考慮現有預算能否支應，以及學生家長的負擔能力。
邱乾國也提醒，開冷氣易形成密閉環境，不利空氣流通，亦影響學生至戶外活動的意願，恐有礙學生健康。
國教署補助校舍防水隔熱
教育部認為，國中小加裝冷氣一事宜由地方政府因地制宜，考量學校現況，予以適度協助，並輔以替代措施以降低環境溫度。國教署已推動「補助公立國中小辦理校舍防水隔熱計畫」，可提升屋頂及牆面隔熱效能，降低熱輻射效應，配合空氣對流及風扇運作，降低室內溫度。