軟骨傷害 運動員不可承受之重

2018-06-05

文／葉文凌

兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨前天宣佈退休，除了讓人感到可惜與不捨之外，也凸顯出軟骨傷害是運動選手的大敵。

軟骨可分為水晶軟骨、彈性軟骨和纖維軟骨。但是以水晶軟骨和運動員有較直接的關係。水晶軟骨位於關節內，負重越大則軟骨厚度越大，因為膝關節負重最大，所以軟骨厚度也越大，尤其是在髕股骨關節處，厚度可以到7毫米，為全身軟骨最厚之處。雖然水晶軟骨已是全身最耐操之處，但是依然有極限，旦旦而伐之終究會壞掉。

其實一般民眾也會有軟骨問題，只是速度較慢、症狀較不明顯。主要特徵是剛開始下樓梯漸漸有困難，早上起床時，膝蓋會有點僵硬。慢慢地也蹲不下去，在運動時跳起來有恐懼感，因為落地會痛。若是運動項目需要左閃右閃的過人動作，那障礙就很大了。因為會越來越做不出來。若是如舉重般需深蹲且用力極大的話，那基本上是早晚要放棄了。

軟骨損傷是運動員之大敵。半月板破裂或者是十字韌帶斷裂的最終命運就是軟骨損傷。半月板或者十字韌帶治療的最終目的就是希望保護軟骨。因此軟骨治療才是重中之重。

軟骨無血管、無神經、只有1%的細胞。因此受傷之後十分不易癒合。治療需視軟骨傷害深淺及大小而定。對於小面積且較淺的傷害，最重要的是改變運動、減肥、或是改變工作型態。過度負重會傷害軟骨，但是，若是不運動就好了嗎？恰恰相反，運動加上足夠的蛋白質可以促進肌肉生長，而肌肉會分泌肌肉動素，會促進骨骼及軟骨生長。

但是面積大於1平方公分，且為深度的傷害，大概就不是打針或吃保養品可以解決的。這時最可靠的是軟骨移植。主要有人工軟骨、別人的軟骨（圖1及圖2）、或是自己的軟骨。整體來說，效果均達85%以上。

（作者為台灣運動醫學會榮譽理事長）