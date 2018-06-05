熱帶低壓週末近台灣 東部、南部可望降雨

2018-06-05

〔記者蕭玗欣、吳俊鋒、陳文嬋／綜合報導〕台南久未明顯降雨，有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤逼近呆水位，是當地十五年來最嚴重的旱象危機。氣象局表示，菲律賓東方海面有兩個熱帶性低氣壓正在發展，預計週末最靠近台灣，可望為東部及南部地區帶來降雨。

虎頭埤近呆水位 15年來最嚴重

建於清朝道光時期的虎頭埤，以新化區的農業灌溉為主，也兼具滯洪、觀光等功能，目前標高不到三十四公尺。嘉南農田水利會新化區管理處主任林連文表示，虎頭埤二○○三年水位下探至三十二．七六公尺的低點，再來就屬目前的水情最差，顯見今年五月份梅雨挹注真的不多。

高屏山區連3天大雨 難解旱象

而高屏山區連續三天下起午後雷陣雨，高屏溪流量昨回升至每秒三十三噸，水利署三日引水挹注南化水庫一百萬噸，有助南台灣水情舒緩，但仍未解除旱象。

氣象局預報員劉宇其表示，目前南方有三個熱帶性低氣壓正在發展，南海附近的熱帶性低氣壓由於結構不佳，發展得比預期慢，成颱機率逐漸降低，週五以前對台影響有限。

至於菲律賓東方海面有兩個熱帶性低氣壓仍在發展，今明將重新組成一個熱帶性低氣壓，有機會發展為今年第四號颱風艾維尼，並在週末前後靠近台灣東部海域，屆時東部及南部地區降雨機率提高，雨量多寡則要看該系統多靠近台灣。

氣象局預估，週四以前全台都偏向典型夏季天氣，白天晴朗炎熱，午後有局部雷陣雨，北台灣預估高溫約卅三度，中南部上看卅四度左右。週五過後受到南方熱帶系統影響，全台天氣將明顯出現變化。