校長遴選爭議 台大提訴願 教部尊重

2018-06-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選案遭檢舉有資訊未揭露、未利益迴避等多項爭議，教育部認定有重大瑕疵，要求重啟遴選。台大昨日委請律師提出訴願，事件正式進入法律戰。教育部表示尊重台大做法，盼未來司法結果出爐後雙方都要理性接受。律師估算，台大此番訴願若再加上行政訴訟等程序，長則恐需耗時兩年七個月以上。

訴願加上行政訴訟 可能耗2年7月

台大昨發聲明指出，台大校長遴委會一月選出新校長管中閔，但歷經諸多波折，教部五月四日發文要求重啟遴選，而台大臨時校務會議決議再發文請教部發聘，但教部仍再回文要求重選；對此，台大昨委請律師提請訴願，對教部表達遺憾與異議。

教育部代理部長姚立德回應，尊重台大做法，未來待訴願甚或行政訴訟等結果，法官做最後裁決。教部會尊重，也盼台大能尊重最後結果，讓台大遴選爭議能理性解決。

律師黃帝穎分析，台大提請訴願，會送至行政院訴願會審理，預計台大須符合二要件來說服訴願會，一是教部公文是否為行政處分？

教部︰法官做最後裁決 理性解決爭議

黃帝穎指出，實務上國立大學校長遴選被認定是受託公權力性質，教部對其是職務命令，因此有爭議；二則要說服訴願會這次確對台大有不合法、理由不充分等情況，台大須連過兩關才能訴願成功。

黃帝穎說，這次台大校長遴選案，教育部都有法律論述認定其中有未利益迴避、違法兼職等瑕疵，台大若要抗辯，就需指明遴選程序及管中閔無違法問題，但「怎麼證明」將是台大困境。尤其管中閔本人根本無任何說明的情況下，更難論證，但未來在訴願會，管中閔或許也可以利害關係人身分到場說明。

黃帝穎分析，台大提出訴願之後，行政院依法必須在三個月內做出決議，因故可以再延二個月；而訴願有結果後，當事兩造可在二個月內再提行政訴訟，估算一審約一年，走完高等到最高行政法院定讞，恐需耗時二年七個月以上。

過去也有其他大學因校長遴選爭議走上訴願或訴訟之途，例如九十三年台師大前校長黃光彩因行政資歷爭議而遭撤校長資格，就曾告上法院但判駁回；前台科大副校長陳金蓮參加宜蘭大學校長遴選，因性別歧視告教部與遴委，民事庭一審一度勝訴，但二審吞敗；成功大學則有師生不滿一○三年校長遴選有瑕疵，近年陸續提出訴願、訴訟，但多遭法院駁回。