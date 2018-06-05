早期乳癌患者 7成可免化療

2018-06-05

〔編譯孫宇青、記者羅碧／綜合報導〕乳癌患者在接受外科手術後，常會進行化療以降低癌細胞擴散或復發風險，但引發的嘔吐、疲倦、不孕、甚至白血病、心臟衰竭等副作用往往苦不堪言。美國醫學界一項大型研究發現，病患接受「乳癌基因檢測」後，復發風險評分若屬中等，不接受化療也不會影響存活率。這項成果可讓約七成早期的乳癌病患遠離具有毒性的化療。

女性罹患最普遍的「荷爾蒙受體陽性、HER2受體陰性型」乳癌後，若癌細胞尚未擴散至淋巴結，往往不確定是否須同時進行荷爾蒙療法和化療。

50歲以下評分16至25 化療效果較好

此時常會接受針對廿一個乳癌發生基因的「安可待乳癌基因檢測Oncotype Dx」，分析十年內復發風險。十分以下屬低風險、可免化療；二十六至一百分高風險，須採荷爾蒙療法和化療；但十一至二十五分的中等風險，需否化療常引起討論。

在美國國家癌症研究所贊助下，美國的蒙特菲爾（Montefiore）、羅耀拉（Loyola）等醫學中心團隊，二○○六年起追蹤美國等六國共一萬兩百七十三名乳癌患者，並將復發風險評分中等者列重點研究對象；隨機把十八至七十五歲間、且已切除腫瘤的患者分兩組，分別接受荷爾蒙療法和化療，以及單純接受荷爾蒙療法。

團隊耗費九年針對患者的治療結果進行追蹤分析，發現兩組病患的存活率皆為九十四％，並無太大分別。

其中，五十至七十五歲的女性，以及五十歲以下、復發風險評分低於十五分的女性，不論有無化療，結果都差不多。只有五十歲以下、評分十六至二十五分間，有化療者的治療效果較好。

該研究三日在美國臨床腫瘤醫學會ASCO的年會上發表，並刊於「新英格蘭醫學期刊」。藉此，美國每年估有約七萬名乳癌病患可免受化療之苦。

醫師︰基因檢測昂貴 並非人人需要

台大醫院外科部主任黃俊升對此表示，該研究曾對評分十一以下者發表結果，十年遠處復發機會僅二％，是不必做化療；這次是針對復發評分十一到廿五者，而這群病人是HER2標靶陰性的病人且淋巴結沒轉移，約佔所有乳癌病人半數；這些病人若做特定的廿一個基因檢測，約有八十五％會是屬低度或中度復發性，做不做化療的治療效果確實可能一樣。

黃俊升強調，並非所有乳癌病人都要做這項可能要價十多萬的昂貴基因檢測，許多病人及醫師光憑傳統的預後因子即可確定不需術後輔助化療。

台北醫學大學癌症中心副院長杜世興則表示，隨著乳癌個人化治療的時代進步，醫師或乳癌患者也會採取基因分類上是屬高或低復發風險來做是否需化療的選擇判斷。若是高復發風險的患者，手術後一定要接受化療；但如是雌激素受體陽性、HER2陰性、淋巴結轉移顆數在一至三顆者不一定要化療，那也可透過基因檢測來決定要否接受化療。