客運喊漲─公總：油價變化趨勢待觀察

2018-06-05

〔記者陳宜加／台北報導〕國內油價持續走揚，醞釀漲價的客運業者，昨正式向公路總局提出票價調漲申請，起跳票價漲一元、每十公里再漲一元，平均票價略調漲二．二七％。但公路總局認為，應再觀察油價變化趨勢，此刻調漲恐不利於業者，全案仍有變數。

根據中油公告油價，國內柴油五月平均每公升調升至廿六．九元，昨由中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會代表，向公路總局提出票價調漲申請，可能是繼今年元旦後，公路客運第二度調漲。

全聯會秘書長謝界田表示，元旦調漲時，柴油每公升廿三．七八元，經計算再漲二％為再申請調漲的門檻、約每公升廿六元，今年五月平均油價已超過門檻將近一元，因而提出調漲方案。

根據該方案，起始票價將漲一元，從廿五元漲至廿六元；超過基本里程八公里，每十公里再漲一元，每公里均漲二．二七％。例如彰化客運彰化至溪頭、彰化至田尾、斗六至梅山里程約四十公里，票價漲五元。

謝界田說，高速公路不適用漲價，因此國道客運雖在調整範圍之列，但須扣除國道的里程，如國光客運台北至高雄，僅計算台北車站經重慶南路上交流道、高雄中正交流道至高雄車站距離，調漲不超過五元。

公路總局運輸組組長劉育麟表示，上次客運調漲二．五九％，再漲恐影響社會觀感，且目前油價僅超過調漲門檻邊緣，調漲後四個月不得再調，若油價持續上漲，業者更吃不消，若油價下跌，也須立即反映調降。公路總局將與業者多溝通，希望客運業者共體時艱，基於服務立場並考量民生問題，暫不調漲票價，先就目前票價優惠、折扣空間調整。

國光客運總經理吳忠錫說，今年油價較去年同期漲五元，每月增加一、兩千萬，快無法負擔，須反映成本。首都客運總經理李建文表示，待公路總局核定後再評估，據了解，台北至宜蘭兩端距離不長，首都可望凍漲。