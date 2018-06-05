搶救蕉價─農委會加碼調節 目標15元

2018-06-05

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年高溫少雨，香蕉量產集中，更造成價格下跌，農委會推出五措施救香蕉，但上週日台北農產運銷公司香蕉批發價每公斤平均十一．七元，調節力道似乎還不足，農委會昨宣布再加強產銷調節至一萬一千公噸，目標希望本週末北農香蕉批發價可拉高至每公斤平均十五元。

農委會副主委陳吉仲表示，產地收購青蕉經催熟包裝運送至批發市場，管銷相關成本每公斤六元，批發價十一．七元表示產地價低於六．四元的監控價格，顯示銷售的調節力道不足。因此，在第一階段調節五千四百公噸後，第二階段將再調節五千六百公噸。

根據台北農產運銷公司資料，今年三月全月，香蕉交易量達一二○七．四公噸，為去年同期的兩倍；四月全月交易量一三五四公噸，也是去年同期的兩倍；五月交易量一千四百卅公噸，也比去年同期增加六成。產量倍增，因此價格大幅下滑，三、四月香蕉批發價平均廿多元，五月則僅十四．九元。

義美以16.5元再收購100噸

上週宣布要收購一百公噸香蕉的義美總經理高志明，昨宣布加碼，同樣以每公斤十六．五元的保證價格，再多購買一百公噸的香蕉，先放在冷凍庫，一年內處理成高附加價值的產品。

家中三代經營香蕉外銷的高雄旗山蕉農郭泰呈指出，現在外銷收購青蕉價格每公斤十二元以上，比內銷的產地價好很多。但外銷香蕉在規格、熟度上都有一定要求，呼籲蕉農提升品質。

郭泰呈說，目前每週七十噸香蕉銷往日本和中國市場，之後持續和農委會合作，目標要增達五百噸。

他也澄清指出，有媒體報導產地香蕉收購價每公斤一元，對產地造成負面影響，其實還要加上選別、分級、催熟、包裝等費用，才有黃熟可吃的香蕉，除非消費者自己開車到產地購買還不能吃的青蕉，才可能會出現一元的價格。