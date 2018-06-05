日本專家會診 森鐵下週二復駛

2018-06-05

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山森林鐵路本線（嘉義至十字路）今年元月至三月發生四度脫軌意外，停駛逾三個月，台鐵局森鐵處經連月檢修養護，本月一日起動態試車，邀日本鐵道綜合研究院兩名專家會診。專家昨提出增加道碴厚度等建議，待九日完成最後一次試車後，由交通部鐵路營運監理小組實勘，預定十二日復駛。

交通部鐵路營運監理小組及台鐵局邀來日本鐵道綜合研究院軌道技術研究部主任研究員田中博文、研究員梶原和博，連日來在發生四度脫軌事故的森鐵竹崎站至獨立山站間，檢視軌線平整度、道碴回填、邊坡排水等，把脈指出森鐵軌線鋪設的道碴厚度較薄，僅十二至十五公分，不利排水，積水過多可能使路基流失，甚至造成脫軌意外，建議改鋪厚度逾廿公分道碴。

此外，山區潮濕環境易使木頭腐朽，嘉義至奮起湖段的非站區路段，雖陸續改用年限較長的ＰＣ（混凝土）枕，但仍未完成全線施作，如廿三．四公里處樟腦寮段採木枕、ＰＣ枕交錯使用，應在非站區範圍儘速將木枕抽換為ＰＣ枕，避免木枕腐朽後不易被查知，徒增養護人力與時間。

台鐵局森鐵處長林治平表示，站區範圍內為維持百年鐵路風貌，軌線枕木維持木枕；站區範圍外陸續分次汰換為ＰＣ枕。將把上述建議提供給林務局。

森鐵營運主體將於七月一日回歸林務局新成立的專責單位「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，森鐵員工憂心移交後將成為如同臨時工的「契僱人員」，權益恐受損。嘉義林管處副處長李定忠強調，會爭取更好待遇留任優秀員工，待管理規章核定後，六月中旬舉辦說明會。若員工不願留任，將儘快招考，不影響森鐵營運。