金門小三通 自由行中客成長近38％

2018-06-05

〔記者吳正庭／金門報導〕小三通人數及中客自由行比率持續成長！金門縣政府昨天表示，今年一至五月經由小三通方式入出境旅客達七十二萬七千多人次，較去年同期增加約兩萬兩千人次，成長三．一二％。其中，中國觀光客的落地簽入境計兩萬一千多人次，也比去年同期增加五千八百多人次，成長卅七．八二％，自由行比率逐漸成長。

根據移民署統計，今年一至五月的小三通入出境旅客中，台灣籍旅客有四十一萬五千多人次，約佔五十七％；中客廿九萬五千多人次，約佔四十．六％；外籍旅客約一萬七千人次，佔二．三％。

中客當中，入境計十四萬六千多人次，較去年同期增加一萬兩千多人次，成長九．一八％；其中，使用落地簽入境有兩萬一千多人次，比去年同期增加五千八百多人次，成長幅度近四成。

移民署專門委員陳祥麟分析，今年一月陸續放寬小三通的便利措施，將部分小三通的入境事由從「交流」放寬為「旅行」，大幅縮短審查時間，有助提高中國客申請入境的意願。

金門縣府則表示，從四月廿日起，金門、廈門的旅遊部門共同啟動「金廈旅遊節」系列活動，例如海峽旅遊博覽會、海峽兩岸及港澳地區名導論劍、金廈跨越海峽越野行走、金廈美麗跑之金門民俗歡樂行等，加上五月舉辦的金門平安祈福季、浯島邑主城隍遷治三百卅八週年等，都衝高遊客人數。

縣府觀光處長陳美齡表示，金門觀光旅遊多樣化，更重要的是融入體驗與在地生活，金門特有的地理區位及閩南、僑鄉、酒鄉、宗教、宗族與聚落等優勢，吸引兩岸三地觀光客前來，將持續透過多元化行銷模式，打造金門觀光。