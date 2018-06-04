《愛肝加油站》肝臟局部增生性結節 與B肝或C肝病毒無關

2018-06-04

文／許金川

Q：我今年48歲，高中時曾因急性B型肝炎住院，當時皮膚、眼睛都變黃了，出院後，追蹤了一段時間。醫師說我的B肝好了，肝指數也都很正常，我就沒有繼續看診。

最近因為腸胃不適就醫，超音波檢查竟然發現肝臟有一顆腫瘤，又做了電腦斷層，診斷為肝臟增生性結節，目前確定我沒有B型肝炎或C型肝炎帶原，但為什麼還會還長出肝腫瘤？這跟我之前曾感染過急性B型肝炎有關嗎？

A：肝臟的良性局部增生性結節（FNH）是肝臟的一種良性腫瘤，發生率僅次於肝臟血管瘤。發生年齡以20-50歲居多，女性的病患較多。

有研究顯示，可能與服用避孕藥以及女性荷爾蒙有關係，不過，增生性結節也會發生於男性、小孩及老年人，所以也可能是因為肝臟內的血管增生異常所致。

截至目前為止，發生原因不明確，至於B型肝炎與C型肝炎病毒感染與增生性結節並無關聯。

由於局部增生性結節大都是沒有症狀的，很多人都是體檢做腹部超音波無意間才發現腫瘤的存在。一般來說抽血檢查肝指數GOT、GPT或胎兒蛋白也不會因此異常升高，臨床上偶爾會發現GGT或ALP可能會有升高的情況。

整體來說，若確定為局部增生性結節，其病程是良性的，並不會有惡轉的危險，因此不用做什麼治療或服用藥物，最重要的就是定期追蹤檢查，大概每半年到一年要做一次腹部超音波，除非是追蹤期間腫瘤有明顯變大，或有破裂出血才會需要考慮手術切除。

另外，您年輕時曾發生過急性B型肝炎，目前雖然檢驗結果已經沒有B肝帶原，建議還要進一步確認有無產生B肝表面抗體（anti-HBs），有B肝表面抗體才表示對B肝病毒具有終生免疫力。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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