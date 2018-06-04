艾維尼最快今成颱 往海南島去

2018-06-04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南海附近的熱帶系統最快今天就會形成今年第四號颱風艾維尼，中央氣象局指出，颱風若形成，將往海南島靠近，是否影響台灣並帶來充沛雨量還要觀察。不過，今起未來一週受南方熱帶系統影響，各地白天悶熱，午後有雷陣雨，中南部水庫可望稍微解渴。

本週白天悶熱 午後雷陣雨

氣象局表示，今天鋒面逐漸遠離，各地白天高溫回到卅二度以上，僅東半部地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨發生機率，降雨範圍集中，若降雨在集水區內，可望稍微緩解旱象。

明起到週六 迎風面水氣漸多

預報員林柏東表示，週二到週六受到南邊低壓帶往北移動的影響，水氣漸多，迎風面的南部及東半部地區整天都有機會降雨，中部以北以午後雷陣雨為主，且雨勢會十分劇烈。

氣象局表示，整體來說，未來一週各地高溫大多維持在卅二到卅五度，由於台灣附近水氣增多，雲量也增加，再發生極端高溫的機率較小。氣象專家吳德榮則指出，今起到週三滯留鋒面減弱東移，西半部氣溫將回升至卅三至卅五度，週四、週五氣溫持續回升，上看卅五、卅六度左右。

至於颱風動態，氣象局表示，南海附近的熱帶系統今天有機會形成颱風，並往海南島靠近，由於與台灣還有一段距離，是否會影響台灣，還要視路徑而定；至於菲律賓東南側附近的熱帶系統，今天也有機會生成熱低壓。