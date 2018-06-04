我被列口蹄疫區20年／今開專家會議 確保下月「拔針」順利

2018-06-04

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣被列為口蹄疫疫區已長達二十年，政府預計七月一日起針對台澎馬地區展開口蹄疫拔針作業，希望加速讓台灣從疫區除名、恢復肉品出口國際。農委會防檢局指出，今年展開環境中口蹄疫病毒的監測，結果都為陰性，顯示台灣本地應已無口蹄疫病毒。而一至四月國內口蹄疫疫苗注射率和血清中和抗體監測的比例也都下降，顯示有豬農已自行停止施打，防檢局今日將召開專家會議檢視準備作業，確保七月拔針可順利進行。

根據世界動物衛生組織（ＯＩＥ）規定，沒有口蹄疫案例發生，且環境中沒有口蹄疫病毒才可進行拔針。防檢局副局長施泰華指出，台灣最後一例口蹄疫案例發生在二○一三年五月，地點在台中。今年防檢局陸續展開環境中口蹄疫病毒的監測，結果都為陰性，顯示台灣本地已沒有口蹄疫病毒。

但根據防檢局的資料，國內口蹄疫疫苗注射率，去年為九十七．三一％、今年一至四月則降為九十五．六％。另外，口蹄疫的血清中和抗體監測，隨機採樣的血清學平均去年為八十五．一二％，今年一至四月降為八十三．廿七％；針對高風險畜牧場採樣的血清學平均去年為八十四．五八％，今年則是八十．○四％。

施泰華表示，疫苗注射率和抗體監測下降不至於提高拔針風險，不打就是對照組；沒有疫情發生，更證明環境中沒有口蹄疫病毒。他強調，一直到九月上市的豬，還是要有免疫證明，另七月九日開始實施健康聲明書，由農民切結豬隻是健康的，如有口蹄疫症狀，卻未主動通報，開罰五萬到一百萬元，且撲殺不補償。

施泰華說，比較擔心的是外勞私帶肉入境，造成疫情傳播，因此和關務署合作加強邊境查驗，也配合勞動部加強宣導。另國內有些業者在中國等口蹄疫疫區從事畜牧業，也會提醒返國要做好生物安全，並在入境時加強消毒。