雲彰傳疫「禽」 農委會將試辦預警機制

2018-06-04

學者監測︰清場後空氣中仍可驗出禽流感病毒

〔記者吳欣恬、詹士弘、張聰秋／綜合報導〕好發於冬天的禽流感，夏天仍不能大意！彰化縣芳苑鄉一鴨場及雲林縣東勢鄉一土雞場，昨確診H5N2亞型高病原性禽流感，立即撲殺一萬五千多隻家禽。雲林動植物防疫所長廖培志分析，H5N2禽流感在台灣已是常在性病毒，養禽場只要管理有疏失，還是有染病機會。防檢局去年底委託學者進行空氣監測禽流感病毒更顯示，就算是清場後的案例場和候鳥聚集溼地，空氣中仍驗出禽流感病毒。

緊急撲殺1.5萬多隻雞鴨 夏天防疫也不能大意

雲林縣東勢鄉一家土雞場因雞隻大量異常死亡而主動通報，防疫所立即進行移動管制，確診染疫後，昨天一萬三千多隻土雞全部撲殺。彰化縣動物防疫所則是五月廿九日主動監測採樣，發現芳苑鄉一肉鴨場的鴨子有異，昨天確診後，即撲殺全場二五○五隻肉鴨。

隨著氣溫炎熱，禽流感疫情趨緩，但仍零星發生，四月九場、五月四場、六月至今兩場。而今年感染的禽流感主要都是H5N2亞型高病原性禽流感，只有二月屏東潮州一肉鴨場是染H5N8高病原性禽流感。統計至昨天，今年共有七十三場禽場染高病原性禽流感，共計撲殺五十四萬五千多隻家禽。

目前國際上監測空氣中禽流感病毒的研究報告少之又少，而在候鳥棲息的濕地進行監測，我國是首例。高雄醫學大學公共衛生學系教授陳培詩指出，從去年十一月至今年四月，在包括雞鴨鵝、非開放和半開放禽場，總計共十場案例場進行調查，每場採四至八個不同位置的空氣樣本，每個樣本廿LPM（以每分鐘二十公升的流速，採集二十四小時）。

研究發現，當禽場內還有家禽的時候，測得的空氣中，H5亞型禽流感病毒的RNA濃度可達十的四、五次方copies/m3（copies／立方公尺），撲殺當天因空氣擾動，濃度達到高峰，之後慢慢下降。清除禽場底料時，因擾動而讓下方禽糞所帶的病毒又再度懸浮到空氣中，濃度會再升高至約十的二次方，之後的兩、三天都還能零星測得。

陳培詩說，下一步希望取得更完整的數據資料，從撲殺前後至清場前後，了解案例場空氣中病毒濃度變化，分析禽流感疫情傳播的風險。

另，陳培詩指出，在嘉義鰲鼓濕地的三個地點，從十月到三月的監測數據，共取得五十四個樣本，其中廿二個有驗出H5和H7亞型的禽流感病毒，陽性率達四十％，濃度為十的一至二次方。目前雖非候鳥季，仍持續採集鰲鼓濕地的空氣樣本追蹤。

防檢局副局長施泰華指出，將要求案例場撲殺後清場時，加強空氣消毒，也將根據先期計畫的結果換算，看當濕地空氣中禽流感病毒量達到多少，對禽場提出預警，最快今年九月候鳥季到來時試辦。