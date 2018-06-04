新住民讀中小學子女 穩占全國一成

2018-06-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部六月一開始便公布最新統計，針對新住民子女就讀國中小人數，一○六學年的總數達十八萬多人，占全國中小學生逾一成。

教育部統計，近十年來，國中小學生總數從二七○．七萬多人，降到一○六年的不到一八○萬人，差距九十萬多人，而就讀國中小的新住民子女人數，則從十年前的十萬多人增加到十八萬一三○一人，其占比也從過去的三．八三％，至今維持十％左右。

103學年逾21萬人 逐年緩減

但教育部發現，新住民子女就讀國中小人數，在一○三學年達高峰有廿一萬二千多人，後來便逐年緩減，一○六學年比一○五學年少一萬五二八六人，減少約七．七八％，其中，在國小階段，一○四學年的人數已反轉下滑，到國中階段則是在一○六學年首見反轉，降了二．九七％。

教育部再以國籍觀察，發現近九成新住民子女的父親或母親，主要來自越南、中國及印尼等，以一○六學年為例，中國籍有七萬三五四○人占比四十．五六％最多，其次是越南籍七萬二五○八人占比卅九．九九％次之，再來是印尼籍一萬六三五○人占比九．○二％，三者合計占八十九．五七％，是台灣新住民子女學生最主要的三個國籍。

有新住民籍的學校達3456所

教育部表示，就讀國中小的新住民子女已連續三年減少，推究原因，因是九○年代中期後，台灣人與外籍居民婚配情況趨緩有關，但因少子化，目前仍是整體國民素質及競爭力的重要環節，且地區分布中，有新住民籍的學校達三四五六所，占全國九成六，顯示國中小新住民子女學生散布極廣。