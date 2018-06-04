教部促大學降生師比 增聘教師

2018-06-04

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣高教面對少子化與國際搶人的內憂外患，學者呼籲增加國內職缺留人搶人；教育部預計將逐年推動大學調降班級人數，鼓勵大學增加教職也消化少子化超額教師，教育部政次姚立德表示，預計將把境外生納入大學生師比，促使私校增聘老師，另將規定國立科大生師比須在五年內從每班廿三人降為十六人，預計一一一年時可增聘五五五名專任教師，教育部估補助五．五億元。

公費生名額明年增加2成

此外，教部明年亦將增加公費生名額，目前年約一百一十人，將再增二成，提高優秀學生出國進修後回國服務比例，也可作高教儲備人才庫。

針對國際流動，教部統計，我國學生在歐美主要留學國有約六萬多人，另在中國高教求學估有一萬多，我國學生出國的留學簽證一年還有近四萬；而外籍學生來台攻讀正式學位有五萬多人，加上短期研習生則達十一萬多，出國及來台數量有一定平衡性。

留學生與來台外籍生人數差不多

學界更呼籲政府要掌握及提供更多正確資訊、破除唱衰台灣的迷思。行政院政務委員林萬億受訪坦言，台灣是民主自由國家，不會禁止人民去中國求學或教書，但畢竟中國的學校是由共產黨控制，並沒有台灣人民習慣的言論和學術自由，環境與我國大不同；因此，政府將化被動為主動蒐集資料，希望提供高中在升學輔導時善盡提醒之責，也將以開放心態，如果高中生赴中國求學不適應，隨時歡迎回國讀大學。

中國大學薪資僅台灣5到8成

政府也擬與民間團體合作，協助有意赴中學者能更了解中國高教實況。中國宣稱招攬我國千人赴中教書，加上對台卅一項措施，擬營造赴中教書是大好機會的錯誤印象，事實上，中國的大學師資薪水平均低於台灣，且國人赴中教書多是三、五年短期聘約，並不穩定，當地物價也不低，「不完整資訊下所作判斷，不見得是有利的。」

實踐大學校長陳振貴也坦言，台灣的大學教師月薪從七萬到十萬，受教師法保障而可終身聘用，行政另有加給，也可拿政府計畫的研究費，有教授可一月收入廿多萬元；但中國二千多所大學的薪資很不一，大多約僅台灣的五成到八成，且台師赴中教書多一聘三年，中國為統戰而給的經費，恐時間到就結束，若年輕人對中國實況不了解，是會面臨極高風險。他呼籲政府應善盡風險分析責任，亦應集結各大學打團體戰，營造更好環境讓年輕人願在台灣打拚。