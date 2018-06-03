攝護腺癌拖10年 拖到不能開刀

2018-06-03

記者蔡淑媛／台中報導

75歲王爺爺12年前抽血發現罹患攝護腺癌第2期，原本手術可以根治，但他怕開刀又嫌麻煩，一直僅靠吃藥硬撐，結果前年攝護腺腫瘤已導致腹大如球，且壓迫尿道出現尿不出來的症狀，因疼痛送醫緊急導尿發現，病況惡化到第4期，後悔莫及！

王爺爺後來乖乖就醫，接受荷爾蒙、化學治療，目前進行標靶治療中，昨天現身台中榮總病友會分享心路歷程，坦承自己是錯誤示範、不乖的病人，未聽從醫囑，繞了一圈才發現正規治療是正途，希望大家引以為戒。

台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，王爺爺發現攝護腺癌時屬於早期，原本開刀就能「根治」，不料拖到晚期只能藥物「控制」，所以不要忌諱就醫，只要早期發現、早期治療，有機會可以治癒。

攝護腺癌發生原因是高油、高膽固醇飲食及遺傳，國內男性發生率第5名、死亡率第6名，一年每10萬人就有40人新增罹病，有40%發現時已經晚期。

裘坤元提醒，攝護腺癌早期少數人沒有症狀，一部分會有尿急、頻尿、夜尿、排尿困難、尿流細小、骨骼或腰背部疼痛、骨折或脊椎受到壓迫而產生神經症狀等，但經常會被認為是攝護腺肥大或老化而不以為意，等到更嚴重就醫檢查，往往是中後期了，建議50歲以後要定期檢查，如有家族史更要提早至45歲較佳。